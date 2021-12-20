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AYM'ye bireysel başvurular! 335 bin başvuru 276 bin karar

#Anayasa Mahkemesi#AYM#Mahkeme
AYMye bireysel başvurular 335 bin başvuru 276 bin karar

Anayasa Mahkemesi’ne, uygulamanın başladığı 2012 yılından bu yana toplam 335 bin 324 bireysel başvuru yapıldı. Bu başvurulardan 276 bin 307’si karara bağlandı. Başvuruları karşılama oranı yüzde 82.4’e ulaştı.

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ANAYASA Mahkemesi yetkililerinin Hürriyet’e verdiği bilgiye göre bireysel başvurular çok ayrıntılı bir ön eleme sürecinden geçiriliyor. Eksiklik görülen ve hangi hakkın ihlal edildiği gösterilmeyen bireysel başvurular geri çevriliyor. Bu başvurular reddedilebiliyor veya kabul edilemezlik kararı ile sonuçlandırılabiliyor. Ancak AYM’ce gösterilen eksiklik süresi içinde tamamlanırsa, bu bireysel başvurular değerlendirmeye alınıyor.

İSİMLER GİZLENEBİLİYOR:

AYM sistemi kapsamında komisyonlara gelen başvuruların yüzde 90’ı “kabul edilemez” bulunurken, yüzde 10’u daha detaylı veya esastan incelenmesi için bölümlere gönderiliyor. AYM, talepte bulunulması halinde başvurucuların kararda isimlerinin gizlenmesine karar verebiliyor. Karar verildikten sonra da başvurucudan isminin gizlenmesi talebi gelirse de kabul edilebiliyor. AYM’nin kararlarına uyulma oranı açısından da dünyada üst sıralarda yer aldığı kaydedildi.

GEÇEN YIL 40 BİN BAŞVURU:

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AYM istatistiklerine göre mahkemeye 2020’de 40 bin başvuru yapılırken, geçen yıl 45 bin 500 karar verildi. AYM’ye bu yıl 58 bin 500 başvuru yapıldı. 2022 yılı için de yüksek mahkemeye 45-55 bin aralığında bireysel başvuru yapılması bekleniyor. AYM’nin eylül sonu istatistiklerine göre mahkemeye bireysel başvurunun başladığı 2012 yılından bu yana toplam 335 bin 324 bireysel başvuru yapıldı. Bu başvurulardan 276 bin 307’si karara bağlandı. Başvuruları karşılama oranı yüzde 82.4’e ulaştı.

ADİL YARGILAMA VE MÜLKİYET HAKKI:

Geçen yıl verilen 15 bin 193 ihlal kararı arasında ilk sırada yüzde 62.5 ile “Adil yargılanma hakkının ihlali” kararları yer aldı. İhlal kararları sıralamasında yüzde 19.1’le mülkiyet hakkının ihlali kararları ikinci sıraya yerleşti. Böylece, adil yargılanma hakkından sonra en çok ihlal edilen ikinci hak kategorinde mülkiyet hakkı yer aldı.

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#Anayasa Mahkemesi#AYM#Mahkeme

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