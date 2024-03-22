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AYM Başkanı Arslan’ın görev süresinin 20 Nisan’da dolacak olması nedeniyle dün AYM’de başkanlık seçimi yapıldı. Başkanlık seçiminde, görev süresi bitecek olan Arslan aday olamadı. Ancak seçimde oy kullandı. Dünkü seçimde oylama başlamadan önce AYM üyesi Yıldız Seferinoğlu “Aday değilim” diyerek, çekildiğini açıkladı. Geçen seçimde Zühtü Arslan’ın karşısında aday olan AYM üyesi İrfan Fidan ise bu kez aday olmadı. Fidan’ın, Özkaya’yı desteklediği öğrenildi.

İLK TURDA 9 OYLA BAŞKAN

Başkan dahil 15 üyeli AYM Genel Kurul’unda gizli oyla başkanlık seçimi yapıldı. Özkaya seçilmek için gerekli salt çoğunluk oyu olan 8 AYM üyesinin oyunun üzerinde 9 oy alarak ilk turda yeni AYM başkanı seçildi. Böylece, yüksek mahkemenin geleneklerine uygun olarak en kıdemli üye ve Başkanvekili olan Özkaya başkanlık koltuğuna oturdu. Diğer aday AYM üyesi Yusuf Şevki Hakyemez ise 6 oyda kaldı. Zühtü Arslan ve kendisine yakın beş üyenin Hakyemez’i desteklediği öğrenildi.

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ERDOĞAN SEÇMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından Danıştay kontenjanından AYM’ye seçilen Özkaya, geçen yıl Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) Hatay milletvekili seçilen Can Atalay hakkında ihlal ve tahliye yönünde oy veren 9 üyeden biriydi. Özkaya, 5 Mart’ta ikinci kez AYM Başkanvekilliği’ne seçilmişti. Özkaya, dört yıllığına başkan seçildi ancak 12 yıllık görev süresi 2026’da dolacağı için 2 yıl başkanlık yapacak. İki yıl sonra AYM’de yeniden başkanlık seçimi olacak.

Özkaya’dan boşalacak AYM Başkanvekilliği için de yeniden yüksek mahkemede seçim yapılacak. Devir teslim töreninin AYM Başkanı Zühtü Arslan’ın görev süresinin dolacağı 20 Nisan’dan önce 19 Nisan’da yapılabileceği öğrenildi.

DANIŞTAY’DAN AYM’YE

AYM’nin yeni başkanı Kadir Özkaya 1963’te Tarsus’ta doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden 1985 yılında mezun oldu. 4 Şubat 1991 tarihinde başladığı idari yargı hâkimlik stajını tamamladıktan sonra 13 Mayıs 1993’te Danıştay tetkik hâkimliğine atandı. 2004 Kasım’a kadar bu görevini sürdürdü. 21 Ekim 2005 tarihinde ise Anayasa Mahkemesi raportörlüğüne atandı. Bu görevdeyken 2011’de, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından Danıştay üyeliğine; 18 Aralık 2014 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından AYM üyeliğine seçildi. 22 Aralık 2014’te göreve başladı. Özkaya’nın Açıklamalı İçtihatlı İdari Yargılama Usulü Kanunu ve Belediye Başkanları Meclis Üyeleri ve Muhtarların Soruşturulmaları Yargılanmaları ve Düşürülmeleri isimli ortak çalışma ürünü iki kitabı var. Özkaya, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu’nca 12 Mart 2020 ve 5 Mart tarihlerinde yapılan toplantıda iki kez Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliği’ne seçildi.