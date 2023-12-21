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AYM'nin Can Atalay hakkındaki kararı yerel mahkemeye ulaştı

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#Can Atalay#AYM#Mahkeme
AYMnin Can Atalay hakkındaki kararı yerel mahkemeye ulaştı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2023 16:44

Anayasa Mahkemesi'nce (AYM) ikinci kez hak ihlali kararı verilen Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Can Atalay hakkındaki kısa karar yerel mahkemeye ulaştı. 

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AYM, bugün Can Atalay'ın tahliyesi ve hakkındaki yargılamanın durması isteminin reddedilmesi üzerine yapılan ikinci hak ihlali başvurusunu görüşerek seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının oy çokluğuyla ihlal edildiğine hükmetti. AYM'nin kısa kararı, akşam saatlerinde yargılamayı yapan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne ulaştı. Mahkemenin Can Atalay hakkında karar vermesi bekleniyor. AYM, Gezi Parkı davasında hakkında 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Can Atalay'ın bireysel başvurusunu 25 Ekim'de görüşerek, 'seçilme ve siyasi faaliyette bulunma' hakkı ile 'kişi hürriyeti ve güvenliği' hakkının ihlal edildiğine oy çokluğu ile karar vermişti. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi ise dosyayı Yargıtay'a göndermiş, Yargıtay 3. Ceza Dairesi de ihlal kararına hükmeden AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

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#Can Atalay#AYM#Mahkeme

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