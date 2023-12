AYM'nin Can Atalay hakkındaki kararı yerel mahkemeye ulaştı

Haberin Devamı

AYM, bugün Can Atalay'ın tahliyesi ve hakkındaki yargılamanın durması isteminin reddedilmesi üzerine yapılan ikinci hak ihlali başvurusunu görüşerek seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının oy çokluğuyla ihlal edildiğine hükmetti. AYM'nin kısa kararı, akşam saatlerinde yargılamayı yapan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne ulaştı. Mahkemenin Can Atalay hakkında karar vermesi bekleniyor. AYM, Gezi Parkı davasında hakkında 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Can Atalay'ın bireysel başvurusunu 25 Ekim'de görüşerek, 'seçilme ve siyasi faaliyette bulunma' hakkı ile 'kişi hürriyeti ve güvenliği' hakkının ihlal edildiğine oy çokluğu ile karar vermişti. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi ise dosyayı Yargıtay'a göndermiş, Yargıtay 3. Ceza Dairesi de ihlal kararına hükmeden AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.