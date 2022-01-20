AYM’den ‘yaşam hakkı’ kararı

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AYM, Mardin Nusaybin’e bağlı Heybeli köyüne düzenlenen, bir kişinin ölümü ve bir kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan operasyonda köylüyü “terörist”, elindeki “hiltiyi” silah zanneden Jandarma Özel Harekat Timi’nin (JÖH) yeniden yargılanmasına karar verdi. “Yaşam hakkının maddi ve usul boyutlarının ihlal edildiğini” bildiren AYM, operasyonda eşi ölen F.A. ile yaralanan M.E.’ye 175’er biner TL tazminata hükmetti. Kararın bir örneği yeniden yargılama yapılmak üzere Mardin 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

İLK YARGILAMADA CEZA VERİLMEDİ

Dünkü Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre 20 Aralık 2011’de Heybeli köyüne iki terörist geldiği istihbaratı üzerine JÖH Timi tarafından operasyon yapıldı. Termal kamera görüntüsünden M.E.’nin evinin önünde Y.A.’nın elindeki hiltinin silah zannedilmesi ve ‘dur’ ihtarı sonrasında bazı askerlerin açtığı ateş sonucu Y.A. hayatını kaybetti. M.E. yararlandı. Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığı bazı askerler hakkında taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma suçundan fezleke hazırladı. 5 yıl 3 ay 3 gün süren soruşturma, kovuşturma ve yargılama sonunda sanıklara ceza verilmesine yer olmadığına karar verildi. İstinaf başvurusu 2017’de reddedildi. İdari Tahkikat Komisyonu raporunda personelin kusur ve ihmali olmadığını bildirdi.