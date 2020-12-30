MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAYM’den Kavala’ya 7’ye karşı 8 oyla ret
GeriGündem AYM’den Kavala’ya 7’ye karşı 8 oyla ret
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Oya ARMUTÇU / ANKARA
Haber Giriş: 30.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

AYM’den Kavala’ya 7’ye karşı 8 oyla ret

Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
AYM’den Kavala’ya 7’ye karşı 8 oyla ret
Abone Olgoogle-news

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu dün Gezi Parkı eylemlerine ilişkin davada tahliyesi ve beraatına hükmedildikten sonra başka suçtan tutuklanan Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala’nın bireysel başvurusunu 7’ye karşı 8 oyla reddetti. AYM, Kavala’nın, ‘kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı’nın ihlal edilmediğine karar verdi. AYM kararı önümüzdeki günlerde yayınlanacak.

Kavala’nın avukatlarının, ‘tutuklama tedbirinin hukuki olmaması, soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması ve tutukluluk incelemelerinin hâkim/mahkeme önüne çıkarılmaksızın yapılması nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği’ iddialarıyla ilgili daha önce yaptığı bireysel başvuru, AYM Genel Kurulu’nca 22 Mayıs 2019’da reddedilmişti. Karar 5’e karşı 10 oyla alınmıştı.

SÜREÇ NASIL İŞLEDİ?

Osman Kavala, Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin davada ‘cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs’, ‘mala zarar verme’, ‘nitelikli yağma’, ‘tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması veya el değiştirilmesi’, ‘kasten yaralama’, ‘ağırlaştırılmış yaralama’ suçlarından İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandı. Mahkeme, somut delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatı ve tahliyesine hükmetti.

Kavala aynı gün Fetullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltına alındı ve ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ten tutuklandı. AYM’den bir ihlal kararı çıksaydı Kavala’ya tahliye yolu açılabilecekti.

False
Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle