AYM’den Kavala’ya 7’ye karşı 8 oyla ret

Kavala’nın avukatlarının, ‘tutuklama tedbirinin hukuki olmaması, soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması ve tutukluluk incelemelerinin hâkim/mahkeme önüne çıkarılmaksızın yapılması nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği’ iddialarıyla ilgili daha önce yaptığı bireysel başvuru, AYM Genel Kurulu’nca 22 Mayıs 2019’da reddedilmişti. Karar 5’e karşı 10 oyla alınmıştı.

SÜREÇ NASIL İŞLEDİ?

Osman Kavala, Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin davada ‘cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs’, ‘mala zarar verme’, ‘nitelikli yağma’, ‘tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması veya el değiştirilmesi’, ‘kasten yaralama’, ‘ağırlaştırılmış yaralama’ suçlarından İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandı. Mahkeme, somut delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatı ve tahliyesine hükmetti.

Kavala aynı gün Fetullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltına alındı ve ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ten tutuklandı. AYM’den bir ihlal kararı çıksaydı Kavala’ya tahliye yolu açılabilecekti.