AYM’den İnternet Yasası’na kritik iptal

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AYM, “Kişilik haklarını ihlal ettiği” iddiasıyla internet ortamında yapılan yayın içeriğinin çıkarılması veya erişimin engellenmesini öngören 5651 Sayılı Kanun’un 9. Maddesi’ni Anayasa’ya aykırı buldu ve iptaline karar verdi.

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNE MÜDAHALE

AYM, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı’na, mahkeme kararı olmaksızın resen erişim engelleme yetkisi veren düzenlemeyi de Anayasa’ya aykırı gördü ve iptal etti. İptal kararında, BTK Başkanı’na kesinleşmiş mahkeme kararı olmadan tanınan bu yetkinin “Masumiyet karinesinin ihlali olduğuna” ve “Basın özgürlüğünü sınırladığına” vurgu yapıldı. Düzenlemelerin kademeli bir müdahale yöntemi sunmadığı ve demokratik toplum gereklerine uygun ve ölçülü olmadığı belirtilerek, “Bu yönüyle kurallar ifade ve basın özgürlüklerine ağır bir müdahale teşkil etmektedir” denildi. Böylece, Yüksek Mahkeme, Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) yer alan bazı suçların işlendiği şüphesi halinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na resen içeriğin çıkarılması ve erişimin engellenmesi yetkisi verilmesine kırmızı kart gösterdi.



İptal, kararın dünkü Resmi Gazete’den yayımından 9 ay sonra yürürlüğe girecek. İptal kararı ışığında yeni düzenleme yapılması gerekiyor.