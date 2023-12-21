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AYM'den Can Atalay için ikinci kez hak ihlali kararı

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#AYM#Can Atalay#Hak İhlali
AYMden Can Atalay için ikinci kez hak ihlali kararı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2023 13:19

Anayasa Mahkemesi (AYM), TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki ikinci ihlal başvurusunu görüştü. Atalay'ın kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine karar verildi.

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AYM Genel Kurulu, TİP'ten Hatay Milletvekili seçilen Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay'ın tahliyesi ve hakkındaki yargılamanın durması isteminin reddedilmesi üzerine yapılan ikinci hak ihlali başvurusunu görüştü. AYM, Anayasa'nın 67'üncü maddesinde güvence altına alınan 'seçilme ve siyasi faaliyette bulunma' hakkı ile 19'uncu maddesinde güvence altına alınan 'kişi hürriyeti ve güvenliği' hakkının 3 karşı oy ile oy çokluğuyla ihlal edildiğine hükmetti.

AYM, Gezi Parkı davasında hakkında 18 yıl hapis cezası kararı verilen Atalay'ın bireysel başvurusunu 25 Ekim'de görüşerek, 'seçilme ve siyasi faaliyette bulunma' hakkı ile 'kişi hürriyeti ve güvenliği' hakkının ihlal edildiğine oy çokluğu ile karar vermişti. İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, dosyayı Yargıtay'a göndermiş; Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi de ihlal kararına hükmeden AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

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#AYM#Can Atalay#Hak İhlali

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