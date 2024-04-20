AYM’den boşanmada 3 yıl ayarı

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ANAYASA Mahkemesi (AYM) boşanma davasında ret kararının kesinleşmesinden sonra 3 yıl boyunca ortak hayatı yeniden kuramayan çiftlerin, evlilik birliğinin temelden sarsıldığı kabulüyle boşanma davası açabilmesini öngören kuralı Anayasa’ya aykırı buldu. AYM, üç yıl kuralının, ölçülülük ilkesine aykırı olduğuna vurgu yaptı. Resmi Gazete’de dün yayımlanan ve 9 ay sonra yürürlüğe girecek iptal kararında, kuralın, makul olmayan bir süre boyunca ilgililerin boşanma kararı elde etmelerine imkân tanınmadığı ve evlilik birliğini uzun bir süre boyunca sona erdiremeyen ilgililere katlanamayacakları bir külfet yüklendiğinin anlaşıldığı belirtildi.

ŞİMDİ NE OLACAK

Yargıtay’ın boşanma davalarının temyiz incelemesini yapan 2. Hukuk Dairesi’nin eski başkanı Ömer Uğur Gençcan karara ilişkin, “Bunu yıllardır ben dahil herkes zaten söylüyordu. Bu sese kulak verilmedi. Anayasa Mahkemesi adeta; TBMM bu sesi duymazsa ben duyarım demiş oldu. İptal kararı 19 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girecek. Bakalım, TBMM bekleme süresini nasıl belirleyecek? Önerim, bir yıl bekleme süresi yeterlidir” dedi. Eski Aile Mahkemesi Hâkimi, Avukat Mustafa Karadağ da “Çözüm bu kuralın iptalinde değil, boşanma yargılamalarının hızlandırılmasında, çözümü orada aramak lazım. Üç yıllık sürenin bir yıla indirilmesi isabetli bir yasama tasarrufu olabilir. Bu aşamada yasamanın işi ciddiye alıp hemen bir düzenleme yaparak üç yılı bir yıla indirmesi fevkalade olumlu bir yasal düzenleme olur” görüşünü dile getirdi.