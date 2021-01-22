AYM’den Berberoğlu için ikinci kez ihlal kararı

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, MİT TIR’larının görüntülerini Cumhuriyet Gazetesi’ne verdiği iddiasıyla Enis Berberoğlu’nu 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Milletvekilliği düşürülen Berberoğlu’nun AYM’ye yaptığı bireysel başvurudan hak ihlali ve yeniden yargılama kararı çıktı. Ancak İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi karara uymadı. Berberoğlu’nun avukatları üst mahkemeden de benzer karar çıkınca Anayasa Mahkemesi’ne ikinci kez bireysel başvuruda bulundu. AYM Genel Kurulu, Berberoğlu’nun ikinci kez yaptığı başvuruyu dünkü gündem toplantısının ilk sırasına aldı. AYM ilk kararındaki gibi Berberoğlu’nun, Anayasanın 67. maddesinde güvence altına alınan “seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı” ile Anayasanın 19. maddesinde düzenlenen “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı”nın ihlal edildiğine karar verdi.

‘GÖREVİNE DEVAM ETMELİ’

İkinci kez verilen ihlal kararının ardından gözler yargılamanın yenilenmesi kararını vermeyen İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne çevrildi. Mahkeme ikinci ihlale uyarsa, Berberoğlu hakkında yeniden yargılamaya hükmedecek. Berberoğlu’nun avukatı Yiğit Acar, Hürriyet’e kararın sonuçlarıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Anayasa Mahkemesi ikinci kez Anayasa’nın sözünü, ruhunu ve varlığını korumaya yönelik ilke kararına hükmetti. Yerel mahkeme müvekkilimiz Berberoğlu hakkında yargılamanın yenilenmesine, varolan hükmün sonuçlarıyla birlikte ortadan kaldırılmasına karar vermelidir. Yerel mahkeme hükmü kaldırdığı andan itibaren müvekkilimizin milletvekilliği görevine de kaldığı yerden devam etmesi Yüksek Mahkeme kararının gereğidir.”