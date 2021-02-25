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Gündem
Oya ARMUTÇU / ANKARA
Haber Giriş: 25.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

AYM’den Anadolu Ajansı için hem iptal hem onama

Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
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Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
AYM’den Anadolu Ajansı için hem iptal hem onama
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Anayasa Mahkemesi (AYM) CHP’nin iptal talebi üzerine, İletişim Başkanlığı’nın Anadolu Ajansı’nın (AA) “faaliyet” ve “örgütlenme ve insan kaynakları yönetimi” üzerindeki denetim yetkisini Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti. Anadolu Ajansı'nın İletişim Başkanlığı’na bağlanması ise anayasa onayı aldı.

Anayasa Mahkemesi, kuralın yürütme yetkisine ilişkin olduğuna, bu nedenle iptal isteminin reddine karar verdi. İletişim Başkanlığı’nın AA bütçesi üzerindeki denetim yetkisini öngören kural da oy birliğiyle Anayasa’ya uygun görüldü.

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Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
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