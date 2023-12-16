AYM’den 1 Mayıs kararı Taksim sembolik bir değer

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AYM, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), dönemin DİSK Başkanı Kani Beko, mevcut Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) ve dönemin KESK Başkanı Lami Özgen’in de aralarında bulunduğu başvuruculara iki başvuruda ayrı ayrı 18’er bin lira manevi tazminat ödenmesine de hükmetti.

ORADA BULUNMA HAKKI

AYM, 2016 yılında yapılan başvuruları gündemine alarak 7 yıl sonra 12 Ekim’de karara bağlarken “Taksim’in 1977 yılında yaşanan ve 34 kişinin ölümüyle sonuçlanan olaylar nedeniyle başta sendikalar ve işçiler olmak üzere toplumun belli kesimleri için sembolik bir değer olduğu” vurgulandı. Kararda, özetle şöyle denildi:

“Taksim Meydanı, yalnızca 1 Mayıs günü orada bulunanların dayanışmasını değil aynı zamanda emekçilerin ortak hafızasının varlığını göstermektedir. Bu durumda kendisini o kültürün bir parçası olarak gören her kişinin 1 Mayıs günlerinde Taksim Meydanı’nın ifade ettiği anlamı doğrudan tecrübe etmek ve edindiği tecrübeyi kuşaklar boyunca aktarmak için orada bulunma hakkı vardır.”