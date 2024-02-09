AYM’de yemin töreni

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YÜCE Divan Salonu’nda dün saat 11.00’de yapılan yemin törenine AYM ile gerginlik yaşayan Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca’nın ve muhalefet temsilcilerinin katılmaması dikkat çekti. AYM Başkanı Zühtü Arslan törendeki konuşmasında, özetle şu değerlendirmeleri yaptı:

‘AYM KARARLARI HERKESİ BAĞLAR’

“Kuşkusuz bireysel başvuruya konu yargısal karar sürecinde temyiz mercileri dahil tüm mahkemeler de Anayasa’yı yorumlamaktadır. Ancak Anayasa’nın 148’inci maddesi uyarınca, olağan kanun yolları tüketildikten sonra söz konusu yorumlara dayanan yargısal kararlara karşı bireysel başvuru yapılabilmektedir. Bu durumda Anayasa’yı kesin ve bağlayıcı olarak yorumlayarak yargısal nitelikteki kamu gücü işlemini denetleme yetkisi hukuk düzenimizde sadece Anayasa Mahkemesi’ne verilmiştir. Belirtmek gerekir ki, hiç kimsenin Anayasa Mahkemesi’nin Anayasa hükümlerine ilişkin yorumunu ve kararlarını beğenme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Ancak beğenmesek de bir hukuk devletinde bu kararlara uyulması anayasal zorunluluktur. Nitekim Anayasa’nın 153. maddesine göre Anayasa Mahkemesi kararları kesin olup ‘yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar.”

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BAŞKANLAR DEĞİŞİYOR

- AYM ve Yargıtay’a da önümüzdeki süreçte yeni başkanlar seçilecek. AYM Başkanı Zühtü Arslan’ın 17 Nisan’da görev süresi dolacak. AYM’ye de yeni başkan seçilecek. Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nca 24 Mart 2020’de Yargıtay Birinci Başkanlığı’na seçilen Mehmet Akarca’nın ise dört yıllık görev süresi doluyor. Akarca, başkanlığa yeniden aday olduğunu açıkladı.

ERDOĞAN’IN ATADIĞI ÜYE SAYISI 10’A ÇIKACAK

- Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AYM üyeliğine Danıştay kontenjanından emekli olan Muamer Topal’ın yerine atadığı Yılmaz Akçil, Danıştay 10. Dairesi Başkanı’ydı. Erdoğan, bu atamasından önce Cumhurbaşkanı olarak AYM’ye 7 üye atamıştı. Topal gibi bu yıl görev süresi dolan AYM Başkanı Zühtü Arslan ile Muhammed Emin Kuz’dan boşalacak üyeliklerin yerine gelecek isimleri de Erdoğan atayacak. Böylece Anayasa gereği 15 üyeli AYM’nin 10 üyesini Cumhurbaşkanı Erdoğan atamış olacak.