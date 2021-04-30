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Gündem
Oya ARMUTÇU / ANKARA
Haber Giriş: 30.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

AYM kararı: ‘Gezi’deki polisler soruşturulsun’

Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
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Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
AYM kararı: ‘Gezi’deki polisler soruşturulsun’

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, Gezi olayları sırasında polis müdahalesi sonucu sağ gözünü kaybeden Erdal Sarıkaya’ya dönük “eziyet yasağının” ihlal edildiğine ve sorumlu polislerin yeniden soruşturulmasına karar verdi.

Kararın bir örneği yeniden soruşturma yapılmak üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. Gezi olaylarına katılan Sarıkaya, 11 Haziran 2013’te Taksim Meydanı’nda polisin göz yaşartıcı gaz veya plastik mermi kullanılması nedeniyle sağ gözünü kaybetti. Bilirkişi o gün orada gaz tüfeği kullanma yetkisi olan 16 polisin adlarını belirledi. İstanbul Valiliği’nce bu polisler hakkında soruşturma izni verilmedi. İtiraz üzerine istinaf suçun soruşturulmasının izne tabi olmadığı gerekçesiyle kararı kaldırdı. Ancak sorumlu polislerin kimlikleri tespit edilemedi.

AYM’nin Sarıkaya kararı özetle şöyle:

“Soruşturma yaklaşık sekiz yılda tamamlanamamıştır. Olay günü gaz silahı kullanan kolluk görevlilerinin bu konuda bir eğitim alıp almadığı, mevzuatın bu silahların keyfi ve aşırı kullanımına engel olacak ve kişiyi istenmeyen kazalara karşı koruyacak güvenceleri içerip içermediği savcılık dosyasındaki eksikler nedeniyle bu aşamada incelenememiştir.”

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Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
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