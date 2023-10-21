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AYM kararı: Anneye de soy bağını ret hakkı

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#Anayasa Mahkemesi#Medeni Kanun#Anne
AYM kararı: Anneye de soy bağını ret hakkı
Oya ARMUTÇU
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2023 07:00

Anayasa Mahkemesi, koca ve çocuğa soy bağının reddi davası açılmasına imkân tanıyan ancak anneye bu hakkı vermeyen Medeni Kanun hükmünü Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti.

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Anayasa Mahkemesi’nin (AYM)iptal kararıyla artık anne de doğurduğu çocuğun kocadan olmadığını ileri sürerek yargı mercilerine başvurarak, soy bağının reddi davası açabilecek.

- Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan karara göre Ankara 18. Aile Mahkemesi, yargılamasına baktığı bir davada Türk Medeni Kanunu’nun 286. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “soy bağının reddi davasını açma hakkının koca ile çocuğa tanınmasına karşılık anneye tanınmamasının” Anayasa’ya aykırı olduğunu iddia ederek iptal davası açtı. İtiraz başvurusunda, bu durumun hukuk devleti ve eşitlik ilkeleriyle bağdaşmadığı, hak arama özgürlüğünün ihlali olduğu savunuldu.

HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜNÜN İHLALİ

- AYM de düzenlemeyi iptal etti. AYM’nin iptal kararında, çocuk ile baba arasındaki soy bağı ilişkisinin ortadan kaldırılması amacıyla soy bağının reddi davasını açabilecek kişilerin sınırlı olarak belirlendiği ve aralarında annenin olmadığı vurgulandı. Ergin olmayan çocuğa atanacak kayyımın dahi atama kararının kendisine tebliğinden itibaren bir yıl içinde soy bağının reddi davası açabilmesine imkan tanındığı belirtilerek şöyle denildi:

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ÖZEL HAYATA SAYGI İSTEME HAKKI

- “Ana tarafından davacı sıfatıyla çocuğun biyolojik babasının koca olmadığı ileri sürülerek babalık karinesinin çürütülmesi için yargı mercilerine başvurulmasına imkân tanımayan kural, özel hayata saygı gösterilmesini isteme hakkı bağlamında etkili başvuru hakkını ihlal etmektedir.”

- 26 Temmuz tarihli iptal kararı yasal boşluk doğmaması için dünkü Resmi Gazete’de yayımından itibaren 9 ay sonra yürürlüğe girecek.

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#Anayasa Mahkemesi#Medeni Kanun#Anne

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