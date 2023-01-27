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AYM erteleme talebini reddetti: HDP 14 Mart’ta savunma yapacak

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#Anayasa Mahkemesi#Halkların Demokratik Partisi#Savunma
AYM erteleme talebini reddetti: HDP 14 Mart’ta savunma yapacak
Oya ARMUTÇU
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2023 07:00

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu dün Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) “kapatma davasının seçim sonrasına ertelenmesi” talebini oybirliği ile reddetti.

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Davalı partinin, Hazine hesaplarına bloke koyulmasına ilişkin karara karşı savunmasını hazırlaması için 2 aydan az olmamak üzere ek süre isteği reddedilerek, 15 gün ek süre verildi. HDP, 14 Mart’ta kapatma davasının esasına ilişkin sözlü savunma yapacak.

DOSYA RAPORTÖRE GİDECEK

Kapatma davasında HDP’lilerin sözlü savunmasının ardından dosya AYM Raportörü’ne verilecek. AYM Raportörü, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Raporun, AYM üyelerine dağıtılması sonrası mahkeme başkanı toplantı için gün belirleyecek, üyeler belirlenen günde bir araya gelerek kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.

KARAR 10 OYLA VERİLECEK

Kapatma davasını, 15 kişiden oluşan AYM Heyeti görüşerek karara bağlayacak. Karar, toplantıya katılan üyelerin 3’te 2 oyçokluğuyla, yani 15 üyenin 10’unun oyuyla verilebilecek.

 

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#Anayasa Mahkemesi#Halkların Demokratik Partisi#Savunma

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