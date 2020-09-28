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Aslıhan ALTAY KARATAŞ - DHA
Haber Giriş: 28.09.2020 - 11:50 | Son Güncelleme:

AYM, 'çoklu baro' düzenlemesini esastan görüşecek

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AYM, 'çoklu baro' düzenlemesini esastan görüşecek
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Anayasa Mahkemesi (AYM), perşembe günü kamuoyunda 'çoklu baro' düzenlemesi olarak bilinen kanunun iptal istemini esastan görüşerek, karara bağlayacak.

'Çoklu baro' düzenlemesi olarak bilinen 7249 sayılı Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, TBMM Genel Kurulu'nda geçen 11 Temmuz'da kabul edildi, 15 Temmuz tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yasayla 5 binden fazla avukat bulunan illerde asgari 2 bin avukatla bir baro kurulabilmesi hükme bağlandı. 1 Ekim Perşembe günü toplanacak Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, CHP'nin çoklu baro kanununun iptali için yaptığı başvuruyu esastan görüşecek. Anayasa Mahkemesi, 1 Ekim'de ayrıca kısa çalışma ödeneği ile ilgili kanuni düzenlemenin iptal isteminin ilk incelemesini de yapacak.

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