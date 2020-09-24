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Haber Giriş: 24.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

AYM Başkanı Arslan’ın acı günü

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AYM Başkanı Arslan’ın acı günü
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Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’ın 85 yaşında hayata veda eden kayınpederi Derviş Tarakçı’nın cenazesi Kahramanmaraş’ta defnedildi.

Tarakçı için Şeyh Adil Mezarlığı’nda düzenlenen törene, Zühtü Arslan ve aile yakınları, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Niyazi Can, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ve vatandaşlar katıldı. Tarakçı’nın naaşı kılınan cenaze namazının ardından mezarlıktaki aile kabristanında toprağa verildi.

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