AYM Başkanı Arslan: Cumhuriyetin geleceği, yargı bağımsızlığına bağlıdır

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AYM'nin 61'inci kuruluş yıl dönümü, AYM Yüce Divan Salonu’nda düzenlenen törenle kutlandı. Törene, AYM Başkanı Zühtü Arslan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti Genel Başkanı Vekili Binali Yıldırım, TBMM AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz ve yüksek yargı mensupları katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Arslan, bu yıl cumhuriyetin yüzüncü yılını kutladıklarını ve bu nedenle düzenlenen sempozyumun konusunu 'Yüzüncü Yılında Cumhuriyet ve Anayasa Yargısı' olarak belirlediklerini söyledi. Arslan, Türkiye Cumhuriyeti'nin milli egemenliğe, kuvvetler ayrılığına, adalete ve insan haklarına dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olduğunu belirterek, "Asırlar önce büyük mütefekkir Farabi, erdemli ya da ideal devletin amacının insanın mutluluğunu sağlamak olduğunu belirtmiştir. İnsanın mutluluğunu, refah ve huzurunu sağlamak, anayasaların ve tüm devletlerin ortak amacıdır. Nitekim anayasamızın 5'inci maddesinde devletin görevleri arasında kişilerin ve toplumun huzur ve refahını sağlamak, bu amaçla ortaya çıkabilecek birtakım engelleri, sosyal hukuk devletiyle bağdaşmayan engelleri kaldırmak sayılmaktadır. Anayasa Mahkemesi'ne göre de kişilerin refah ve mutluluğunu sağlamaya yönelik olarak sosyal devletin herkes için insan haysiyetine yaraşır asgari bir hayat düzenini gerçekleştirmesi gerekmektedir" dedi.

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