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AYM Başkanı açıkladı: 11 yılda 555 bin bireysel başvuru

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#Anayasa Mahkemesi#Yargıtay#Mehmet Akarca
AYM Başkanı açıkladı: 11 yılda 555 bin bireysel başvuru
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2023 07:00

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan  bireysel başvuruda son 2 yılın yıllık ortalamasının 100 bin olduğunu söyledi.

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Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu’nda dün yapılan “Bireysel Başvurunun 11’inci Yılı Uluslararası Konferansı”na, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, AYM Başkan Vekili Kadir Özkaya, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ile AYM üyeleri katıldı. Arslan, özetle şöyle dedi: “Geride bıraktığımız 11 yıl içinde mahkemeye 555 binden fazla başvuru yapılmış, 425 bin kadarı, yaniyüzde 77’si karara bağlanmıştır. AYM’nin önündeki başvuru neredeyse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 46 ülkeden aldığı başvurunun 2 katı kadar.

YÜZDE 77’Sİ KARŞILANDI

Bu kadar fazla başvuru alırken AYM ne kadar kararı sonuçlandırıyor; toplamda baktığımızda yüzde 77’sini karşılamış durumda. Son 2 yılda bireysel başvurunun iş yükünde olağanüstü artış var. Son 2 yılın yıllık ortalamasının 100 bin olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.AYM, Yargıtay ve Danıştay’dan geçen her uyuşmazlığı çözüme kavuşturacak bir temyiz mercii değildir.İş yükünün azaltılması ve bireysel başvurunun başarısı büyük ölçüde ihlal kararlarının gereğinin tam olarak yerine getirilmesine bağlıdır.” 

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#Anayasa Mahkemesi#Yargıtay#Mehmet Akarca

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