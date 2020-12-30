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Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 30.12.2020 - 14:04 | Son Güncelleme:

Aylin Sözer'in kedileri veterinere götürüldü

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Aylin Sözer'in kedileri veterinere götürüldü
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Maltepe'de Kemal Ayyıldız tarafından evinde feci şekilde öldürülen Aylin Sözer'in kedileri, komşuları tarafından veterinere götürüldü. 2 kedinin Aylin Sözer'in yakınlarına teslim edileceği öğrenildi. 

Maltepe'de özel bir üniversitede akademisyen olan Aylin Sözer, Kemal Ayyıldız tarafından dün evinde feci şekilde öldürülmüştü. Polis ekipleri Aylin Sözer'e ait iki kediyi yanan evden çıkararak komşularına teslim etmişti. Komşuları kedileri alarak veterinere götürdü. Kedilerin daha sonra Aylin Sözer'in yakınlarına teslim edileceği öğrenildi.

 

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