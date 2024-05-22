Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme... Müfettiş raporunda 'görev ihmali ve kötüye kullanma' tespiti

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Ayhan Bora Kaplan' suç örgütüne ilişkin davanın firari sanığı Serdar Sertçelik'in iddiaları üzerine 6 Mayıs'ta soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 3'ü emniyet personeli 7 kişi tutuklandı. Tutuklanan emniyet mensuplarıyla ilgili İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin raporu tamamlanarak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Raporda, Sertçelik'le irtibatın koptuğu günden 9 gün sonra 5 Aralık 2023'te 80 il emniyet müdürlüğüne ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığına, şüphelinin yurt dışına çıkma ihtimali ve yakalanmasına yönelik yazı gönderildiği belirtildi. Ayrıca, Sertçelik'in yurt dışına kaçışı ve ardından yakalanmasına ilişkin gerekli çalışmanın yapılmadığı ve gerekli özenin gösterilmediği değerlendirilmesi yapıldı. Tutuklanan Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcı ve serbest bırakılan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü hakkında 'görev ihmali' ve 'görevi kötüye kullanma' tespiti yapıldı.

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Öte yandan, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun, cumhuriyet savcılarının görev ve yetkilerine ilişkin maddesindeki, 'Cumhuriyet savcılarının sözlü veya yazılı istem ve emirlerini yapmakta kötüye kullanma veya ihmalleri görülen kolluk amir ve memurları hakkında cumhuriyet savcılarınca doğrudan doğruya soruşturma yapılır' hükmü uyarınca gereğinin takdir ve ifasının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ait olduğuna kanaat getirildiği aktarıldı.