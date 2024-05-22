×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme... Müfettiş raporunda 'görev ihmali ve kötüye kullanma' tespiti

Güncelleme Tarihi:

#Ankara#Ayhan Bora Kaplan#Emniyet
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme... Müfettiş raporunda görev ihmali ve kötüye kullanma tespiti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2024 15:10

Ankara'da 'Ayhan Bora Kaplan' suç örgütü davasında adı geçen ve tutuklanan emniyet mensuplarıyla ilgili hazırlanan müfettiş raporunda, firari sanık Serdar Sertçelik'in yakalanmasına yönelik gerekli çalışmaların yapılmadığı ve gerekli özenin gösterilmediği belirtildi. Raporda emniyet personeli için 'görevi ihmal' ve 'görevi kötüye kullanma' tespitleri yapıldı.

Haberin Devamı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Ayhan Bora Kaplan' suç örgütüne ilişkin davanın firari sanığı Serdar Sertçelik'in iddiaları üzerine 6 Mayıs'ta soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 3'ü emniyet personeli 7 kişi tutuklandı. Tutuklanan emniyet mensuplarıyla ilgili İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin raporu tamamlanarak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Raporda, Sertçelik'le irtibatın koptuğu günden 9 gün sonra 5 Aralık 2023'te 80 il emniyet müdürlüğüne ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığına, şüphelinin yurt dışına çıkma ihtimali ve yakalanmasına yönelik yazı gönderildiği belirtildi. Ayrıca, Sertçelik'in yurt dışına kaçışı ve ardından yakalanmasına ilişkin gerekli çalışmanın yapılmadığı ve gerekli özenin gösterilmediği değerlendirilmesi yapıldı. Tutuklanan Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcı ve serbest bırakılan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü hakkında 'görev ihmali' ve 'görevi kötüye kullanma' tespiti yapıldı.

Haberin Devamı

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme... Müfettiş raporunda görev ihmali ve kötüye kullanma tespiti

Öte yandan, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun, cumhuriyet savcılarının görev ve yetkilerine ilişkin maddesindeki, 'Cumhuriyet savcılarının sözlü veya yazılı istem ve emirlerini yapmakta kötüye kullanma veya ihmalleri görülen kolluk amir ve memurları hakkında cumhuriyet savcılarınca doğrudan doğruya soruşturma yapılır' hükmü uyarınca gereğinin takdir ve ifasının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ait olduğuna kanaat getirildiği aktarıldı.

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme... Müfettiş raporunda görev ihmali ve kötüye kullanma tespiti

Gözden KaçmasınReisinin cenazesinde dikkat çeken detay Ölümü sonrası gözler perde arkasındaki isme çevrildiReisi'nin cenazesinde dikkat çeken detay! Ölümü sonrası gözler perde arkasındaki isme çevrildiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Ankara#Ayhan Bora Kaplan#Emniyet

BAKMADAN GEÇME!