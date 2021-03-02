Aydınlı öğrenciler Erzurum'daki kardeşleri için mandalina topladı

İlçede Kabaca İlkokulu'nda 2 yıl önce başlatılan "Kardeşim de Tatsın Geleceğe Umutla Baksın" projesi kapsamında öğrenciler, okul bahçesindeki ağaçlardan mandalina topladı.

Yaklaşık 50 kilogram mandalina paketlenerek İspir'deki Kırık İlkokulu'na gönderildi.

Okul Müdürü Ahmet Tokkaya, yaptığı açıklamada, mandalinaların öğrencilere ulaştığını haber aldıklarını, bu hediyeyle Aydın ile Erzurum arasında gönül köprüsü kurmayı amaçladıklarını söyledi.

Proje ile öğrencilerin paylaşma ve hediye verme gibi değerleri uygulamalı olarak öğrendiğine işaret eden Tokkaya, bu sayede birçok öğrencinin Türkiye'nin farklı illerini öğrenme fırsatı yakaladığını da kaydetti.

Yılda yaklaşık 500 kilogram ürün alınan bahçeden toplanan mandalinalar, önceki yıllarda Erzurum’un Yakutiye ilçesi ile Şırnak, Bitlis, Van, Tokat, Çorum, Aksaray ve Kars'taki ilkokullara gönderilmişti.