Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Aydın'daki feci kaza ortalık savaş alanına döndü: 2 ölü 4 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Aydın#Söke#Kaza
Aydındaki feci kaza ortalık savaş alanına döndü: 2 ölü 4 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2022 19:50

Aydın’ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 3'ü ağır 4 kişi ise yaralandı.

Haberin Devamı

Akşam üzeri Söke ilçesine bağlı Argavlı Mahallesi’nde meydana gelen kazada, yol kenarında park halinde bulunan 07 MHL 49 plakalı araca, aynı yönde ilerleyen 20 GM 255 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile iki araçta yol kenarına savruldu. Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan kişileri bulunduğu yerden kurtarırken, kazada Songül Karaca İlboğa ve Ayşe Gödel olay yerinde hayatını kaybetti. Feci kazada yaralanan İbrahim A., Ümmü A., Ayşe A. ve İrfan İ. ambulanslarla Aydın’daki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Gözden Kaçmasın

Şarkıcı Gülşenin imam hatiplilere yönelik sözlerine soruşturma başlatıldı Adliyeye sevk edilen Gülşenden özür paylaşımıŞarkıcı Gülşen'in imam hatiplilere yönelik sözlerine soruşturma başlatıldı! Adliyeye sevk edilen Gülşen'den 'özür' paylaşımıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Aydın#Söke#Kaza

BAKMADAN GEÇME!

Şampiyonlar Ligi katılımı Türk takımları için artık hayal Süper Lig şampiyonunu bekleyen zorlu yolculuk, 8 maç | Girdaptan nasıl çıkarız

'Şampiyonlar Ligi' katılımı Türk takımları için artık hayal! Süper Lig şampiyonunu bekleyen zorlu yolculuk, 8 maç | Girdaptan nasıl çıkarız?

#Şampiyonlar Ligi
BİR SORUDAN FAZLASI | Düğün günü ayrılık olur mu Terk edenler ve edilenler konuştu... Bizim otobüsümüz neden süslü değil

BİR SORUDAN FAZLASI | Düğün günü ayrılık olur mu? Terk edenler ve edilenler konuştu... 'Bizim otobüsümüz neden süslü değil?'

#Evlilik
İkiziniz her an sokakta karşınıza çıkabilir Neden benziyoruz sorusunun yanıtı bilim insanlarını bile şaşırttı

'İkiziniz' her an sokakta karşınıza çıkabilir! 'Neden benziyoruz?' sorusunun yanıtı bilim insanlarını bile şaşırttı

#Doppelgänger

BAKMADAN GEÇME!

Şampiyonlar Ligi katılımı Türk takımları için artık hayal Süper Lig şampiyonunu bekleyen zorlu yolculuk, 8 maç | Girdaptan nasıl çıkarız

'Şampiyonlar Ligi' katılımı Türk takımları için artık hayal! Süper Lig şampiyonunu bekleyen zorlu yolculuk, 8 maç | Girdaptan nasıl çıkarız?

#Şampiyonlar Ligi
BİR SORUDAN FAZLASI | Düğün günü ayrılık olur mu Terk edenler ve edilenler konuştu... Bizim otobüsümüz neden süslü değil

BİR SORUDAN FAZLASI | Düğün günü ayrılık olur mu? Terk edenler ve edilenler konuştu... 'Bizim otobüsümüz neden süslü değil?'

#Evlilik
İkiziniz her an sokakta karşınıza çıkabilir Neden benziyoruz sorusunun yanıtı bilim insanlarını bile şaşırttı

'İkiziniz' her an sokakta karşınıza çıkabilir! 'Neden benziyoruz?' sorusunun yanıtı bilim insanlarını bile şaşırttı

#Doppelgänger