Aydın'da yolcudan taksi şoförüne tepki çeken sözler: 'Senin gibi adamları vursunlar'

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Aydın'ın Efeler ilçesinde taksicilik yapan Mehmet Cihan, dün gece saat 03.45 sıralarında yolcu aldı. Taksiye binen yolcular sürücüye zor anlar yaşattı. Ön koltukta oturan bir yolcu önce taksiciye küfür etmeye başladı. Taksi sürücüsü Cihan, araç içerisinde bulunan kameranın kayıtta olduğunu kadın yolcuya bildirip küfür etmemesi konusunda uyardı.

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Buna rağmen kadın yolcu küfürlerine devam ederek, “Senin gibi taksicileri arkadan vuruyorlar ya, vursunlar. Senin gibi adamları vursunlar" dedi.

Küfür ve hakaretler karşısında taksicinin de sabırlı tavırları kameraya yansıdı.