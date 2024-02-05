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Aydın'da yolcudan taksi şoförüne tepki çeken sözler: 'Senin gibi adamları vursunlar'

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#Aydın#Taksi#Yolcu
Aydında yolcudan taksi şoförüne tepki çeken sözler: Senin gibi adamları vursunlar
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2024 10:06

Aydın'da taksiye binen yolcunun taksi şoförüne sözleri tepki çekti. Görüntülerde yolcunun taksi şoförüne, "Senin gibi taksicileri arkadan vuruyorlar ya, vursunlar! Senin gibi adamları vursunlar!" dediği duyuluyor.

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Aydın'ın Efeler ilçesinde taksicilik yapan Mehmet Cihan, dün gece saat 03.45 sıralarında yolcu aldı. Taksiye binen yolcular sürücüye zor anlar yaşattı. Ön koltukta oturan bir yolcu önce taksiciye küfür etmeye başladı. Taksi sürücüsü Cihan, araç içerisinde bulunan kameranın kayıtta olduğunu kadın yolcuya bildirip küfür etmemesi konusunda uyardı. 

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Buna rağmen kadın yolcu küfürlerine devam ederek, “Senin gibi taksicileri arkadan vuruyorlar ya, vursunlar. Senin gibi adamları vursunlar" dedi.

Küfür ve hakaretler karşısında taksicinin de sabırlı tavırları kameraya yansıdı.

Aydında yolcudan taksi şoförüne tepki çeken sözler: Senin gibi adamları vursunlar

Aydında yolcudan taksi şoförüne tepki çeken sözler: Senin gibi adamları vursunlar

 

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#Aydın#Taksi#Yolcu

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