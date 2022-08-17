Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Aydın'da sosyal medya kavgasında eşine dehşeti yaşattı

Güncelleme Tarihi:

#Aydın#Didim#Şiddet
Aydında sosyal medya kavgasında eşine dehşeti yaşattı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2022 17:21

Aydın'ın Didim ilçesinde sosyal medya paylaşımlarına kızdığı karısını genital bölgesinden av tüfeği ile vurarak ağır yaralayan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Olay, sabah saatlerinde Didim'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evli ve 2 çocuk sahibi L.G. (30) ve F.G. (22) arasında sosyal medya paylaşımı yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında iddiaya göre karısının sosyal medya paylaşımlarından rahatsız olarak kızan L.G. evde bulunan av tüfeği ile karısı F.G.'yi genital bölgesinden vurup ağır yaralayarak kaçtı.

Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri de olayın ardından kayıplara karışan L.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Haberin Devamı

Hastanede tedavi altına alınan F.G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Aydın#Didim#Şiddet

BAKMADAN GEÇME!

Uyuşturucu bağımlısına çevirdiği hastalarını taciz ediyordu Canavar doktor nasıl öldü

Uyuşturucu bağımlısına çevirdiği hastalarını taciz ediyordu! Canavar doktor nasıl öldü?

#Ricardo Cruciani
8 uzman 1 soru Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi

8 uzman 1 soru! Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi?

#Altın Fiyatları
Depremin ardından 23 yıl: Marmarada süre azaldı mı Başka hangi bölgelerde büyük depremler bekleniyor

Depremin ardından 23 yıl: Marmara'da süre azaldı mı? Başka hangi bölgelerde büyük depremler bekleniyor?

#Deprem

BAKMADAN GEÇME!

Uyuşturucu bağımlısına çevirdiği hastalarını taciz ediyordu Canavar doktor nasıl öldü

Uyuşturucu bağımlısına çevirdiği hastalarını taciz ediyordu! Canavar doktor nasıl öldü?

#Ricardo Cruciani
8 uzman 1 soru Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi

8 uzman 1 soru! Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi?

#Altın Fiyatları
Depremin ardından 23 yıl: Marmarada süre azaldı mı Başka hangi bölgelerde büyük depremler bekleniyor

Depremin ardından 23 yıl: Marmara'da süre azaldı mı? Başka hangi bölgelerde büyük depremler bekleniyor?

#Deprem