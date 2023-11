Aydın'da sel felaketi! 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi kayıp

Haberin Devamı

Kentte gece saatlerinde etkili olan sağanak Söke, Koçarlı, Karpuzlu ve Çine ilçelerinde sele neden oldu. Söke’ye bağlı kırsal Demirçay Mahallesi'nde 5 araç sel sularına kapıldı. İhbar üzerine selin etkili olduğu bölgelere AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, selde kaybolan 4 kişiden 2'sinin cansız bedenlerine ulaşıldığını açıkladı. Kayıp 2 kişi ise aranıyor. Ayrıca sel sonucu oluşan göçükte kalan 1 kişinin ise yaralı olarak kurtarıldığı belirtildi.

Haberin Devamı

'BELEDİYE VE MUHTAR HİÇBİR ŞEKİLDE ÖNLEM ALMIYOR'

Aydın'dan İzmir'in Karabağlar ilçesinde oturan kardeşine misafir olarak gelen Hicran Seven, "Buraya geldiğimde ev göl gibiydi. Belediye ve muhtar hiçbir şekilde önlem almıyor. Biz bu sorunu her sene yaşıyoruz. Daha önceki yaşadığımız su baskınında da kardeşimin arabasını kaybettik. Arabayı su aldı götürdü, bunun zararı karşılanmadı bile. Şu anda bütün mobilyalar su içinde, yani ne muhtar ne de belediye ilgilenmiyor, burdakiler devamlı bu eziyeti çekmekte, derenin bakımı yapılmadığı için atılan pisliklerin tıkanması sonucun oluyor. Belediyenin sağanak yağışlarda burada önlemini alması lazım. Bu zararı şimdi kim karşılayacak" dedi.

'OĞLUM BENİ ARADI, 'ANNE SUYUN İÇİNDE KALDIK' DEDİ'

Yaşanan su baskını nedeniyle mağdur olan mahalle sakini Pembe Çetin, "Oğlum beni aradı, 'Anne suyun içinde kaldık yetiş anne' dedi. İki sokak ileride oturuyorum, hemen koştum geldim. Bir geldim ki göl olmuş burası, şaşırdım. Gelinimi gördüm donmuş kalmış, korkmuş. Hemen elime kürek aldım, suları tahliye ettim ama ne kadar gücüm yeter, yaşlıyım ben. Her sene biz bundan mağdur oluyoruz. Dereden kaynaklanıyor su baskınları, belediye geliyor bir iki işlem yapıp gidiyorlar. Sonra kimse dere ile ilgilenmiyor, çevremizdekiler ile yaptırmak istesek kimsede para yok. Biz bıktık artık, eşya mı alalım, karnımızı mı doyuralım. Bir şeye gücümüz yetmez oldu. Eşyalarımız mahvoldu, ne koltuk kaldı, ne de sehpalarım kaldı. Ben bunları yemeğimden kısarak ve idare ederek bu eşyaları alıyorum" diye konuştu.