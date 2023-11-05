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Muğla’da şiddetli yağış! Yollar göle döndü, evleri su bastı

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#Muğla#Menteşe#Yağmur
Muğla’da şiddetli yağış Yollar göle döndü, evleri su bastı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2023 10:57

Muğla’nın Menteşe ilçesinde gök gürültüsü, fırtına ve yağmur ile birlikte dolu yağışı sonrası su baskınları yaşandı. Evini su basan vatandaş, “26 yıldır biz mağdur durumdayız. Kış gelsin hiç istemiyoruz. Her yıl bizim kabusumuz kış dönemi” ifadelerini kullandı.

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Sabah saatlerinde başlayan gök gürültüsü sonrası sağanak yağış başladı. Gök gürültülü sağanak yağış şiddetini arttırınca doluya döndü. Fırtına, yağmur ile birlikte fındık büyüklüğünde yağan dolu ağaçlarının yapraklarını kopardı. Dolu ve yağmur yağışı aynı anda birleşince fırtına birçok bölgede ağaçların dallarının kırılmasına neden oldu.

45 dakika süren sağanak ve dolu yağışı sonrası sokaklarda ve evlerde su baskını yaşandı. Özellikle Menteşe’nin kentsel sit alanı ve Atatürk Bulvarı üzerindeki binaların bahçe ve bodrum katları tamamen su altında kaldı.

Aşırı yağış sonrası sokaklar göle dönerken, araçlar yolda kaldı. Devriye görevi yürüten bir polis aracı da aşırı yağış sonrası göle dönen yolda kaldı. Polis aracı itfaiye ekipleri tarafından itilerek güvenli bölgeye taşındı.
Yağış sonrası kentsel sit alanı içinde kalan evlerin bahçeleri ve Atatürk Bulvarı üzerinde yer alan binaların bahçe ve bodrum katları su altında kaldı. Birçok vatandaş kendi imkanları ile su tahliyesini kendisi yaparken, Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri vatandaşlardan gelen yoğun ihbar nedeniyle her ihbara yetişmeye çalıştı.

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Menteşe'de sadece bir saat içinde 100’e yakın su baskını ihbarı yapılırken, bahçelerdeki suyun tahliyesini MUSKİ ekipleri gerçekleştiriyor.

“KIŞ BİZİM KABUSUMUZ OLDU”

Saburhane semtinde evini su basan vatandaş, “Yağmur yağarken haberimiz oldu ve kalktık. Alt katta annem yatıyordu. Uyandıramadık. İtfaiye ekiplerinden yardım istedik. İtfaiye ekipleri kapıyı kırarak açtılar. 26 yıldır burada oturuyoruz. 26 yıldır biz mağdur durumdayız. Kış gelsin hiç istemiyoruz. Her yıl bizim kabusumuz kış dönemi” dedi.

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#Muğla#Menteşe#Yağmur

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