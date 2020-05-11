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Gündem
Burhan CEYHAN / Cemal YILDIRIM / AYDIN, (DHA)
Haber Giriş: 11.05.2020 - 13:19,Son Güncelleme:

Aydın'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı

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Aydın'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
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AYDIN Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında, dışarı çıkanlara maske takma zorunluluğu getirdi. Maske takmayanlara ceza uygulanak.

Aydın'da, maskesiz dışarı çıkılması yasaklandı. Aydın Valiliği'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği, normalleşme süreci boyunca ilimiz kent meydanı, cadde ve sokaklarında tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkarken maske takması zorunludur. Kişiler arasında sosyal mesafeyi koruyacak şekilde hareket edilmelidir. Alınan kararlara uymayan vatandaşlarımıza cezai müeyyide uygulanacaktır" denildi.

'YERİNDE BİR UYGULAMA'

Maskesiz sokağa çıkmama kararını yerinde bulan vatandaşlardan Halil Üsküp, "Son derece mantıklı bir karar. Herkesin maske takması daha iyi oldu. Hepimizin sağlığı açısından daha iyi. Ben maskemi takıyorum" dedi.

Ramazan Aslan da "Çok yerinde bir uygulama. Herkes maske takmalı, tehlike henüz geçmiş değil" diye konuştu.

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