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Aydın'da korkunç olay: Çok sayıda ağrı kesici içen çocuk, fenalaşarak yoğun bakıma kaldırıldı

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#Aydın#Nazilli#Çocuk
Aydında korkunç olay: Çok sayıda ağrı kesici içen çocuk, fenalaşarak yoğun bakıma kaldırıldı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2023 17:15

Aydın’ın Nazilli ilçesinde karnı ağrıdığı için çok sayıda ağrı kesici içen çocuk, fenalaşarak yoğun bakıma kaldırıldı.

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Olay, Nazilli ilçesinde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.E.A. isimli çocuk karnı ağrıdığı için 3 adeta ağrı kesici hap ve 5 adet de küçükler için olan ağrı kesici hap içti. Çok sayıda içtiği haplardan dolayı fenalaşan H.E.A., ailesi tarafından Nazilli Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne getirildi.

Yapılan müdahalelerin ardından çocuğun hayati tehlikesi olduğu tespit edilirken, H.E.A. acil yoğun bakımına kaldırıldı. Yaşanan durumun ardından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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#Aydın#Nazilli#Çocuk

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