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Aydın'da dehşet! Eski sevgilisinin nişanlısını göğsünden vurarak öldürdü

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#Aydın #Nazilli#Cinayet
Aydında dehşet Eski sevgilisinin nişanlısını göğsünden vurarak öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2024 16:06

Aydın'ın Nazilli ilçesinde T.Ş., eski sevgilisi F.D.'nin nişanlısı Engin Şavk'ı (43) tabancayla göğsünden vurarak öldürdü. Polis, olayın ardından kaçan T.Ş.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

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Olay, bugün saat 09.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 173 Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. 12 yıllık sevgilisi T.Ş.'den ayrılan adliye memuru F.D., bir süre önce Karacasu'da demir doğrama işiyle uğraşan Engin Şavk ile nişanlandı. Bu durumu öğrenen T.Ş., iddiaya göre F.D.'yi rahatsız etmeye başladı. F.D. şikayetçi olup, T.Ş. hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Karara rağmen T.Ş. eski sevgilisi F.D.'yi rahatsız etmeyi sürdürdü.

GÖĞSÜNDEN VURARAK ÖLDÜRDÜ

Bu sabah apartman dairesinin önünde bekleyen T.Ş.,  nişanlı çift evden çıkınca belindeki tabancasını çıkarıp Engin Şavk'ı göğsünden vurarak kaçtı. Şavk, kanlar içinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Şavk'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, olayın ardından kaçan T.Ş.'yi suç aleti tabancayla birlikte yakalayıp, gözaltına aldı.

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Engin Şavk'ın cenazesi, savcı ve polisin incelemelerinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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#Aydın #Nazilli#Cinayet

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