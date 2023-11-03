Aydın'da Beste İçel'in sır ölümü

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Olay, dün saat 21.00 sıralarında Turan Mahallesi 352 Sokak’ta, 2 katlı binanın 2'nci katında meydana geldi. Tek başına yaşayan ve ilçede hayvanseverliğiyle bilinen Beste İçel'den 2 gündür haber alamayan yakınları, şüphelenip, evine gitti. Zile basmalarına rağmen kapıyı açan olmayınca yakınları, durumu polise bildirdi. İhbarla eve sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kapıyı çilingire açtırarak içeri giren ekipler Beste İçel'i tuvalette yerde hareketsiz buldu. Sağlık kiplerinin yaptığı kontrolde vücudunda herhangi bir darp ve yara izi bulunmayan İçel'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Beste İçel'in cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

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Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.