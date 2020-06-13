Ayder Yaylası'nda dönüşüm başladı

Türkiye’nin gözbebeği Rize’deki Ayder Yaylası’nın çehresini değiştirip, yeniden turizm cenneti yapacak proje TOKİ tarafından hayata geçirilecek. Bu yıl sonunda tamamlanması planlanan proje kapsamında, Ayder Yaylası’nda yol ve altyapı inşaatı da devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bugün Rize’de yerinde incelemelerde bulunacak.

Ayder’de, festival alanı olarak bilinen 20 dönümlük yeşil alana konulup çevreyi çirkinleştiren ve turistlerin para karşılığı sallandırıldığı 21 adet salıncak, geçtiğimiz eylül ayında, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un talimatıyla sökülüp kaldırılarak söz konusu alan “Kesin Koruma Alanı” ilan edilmişti.

KAMULAŞTIRMAYA DEVAM

İşgalleri önleyip, doğanın bozulmasını önlemek amacıyla, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kamulaştırma işlemlerinin devam ettiği Ayder’deki alanın yaklaşık üçte biri vatandaşla anlaşma yoluyla kamulaştırılırken, kalanı yargı yoluyla, bedel tespiti ve Hazine adına tapu tescili yapılacak. Toplam 377 hak sahibinin bulunduğu Ayder’de 60’a yakın vatandaşla anlaşılıp, şu ana kadar toplam 6.7 milyon lira kamulaştırma bedeli ödendi. Toplam kamulaştırma bedeli için 30 milyon lira ödenmesi bekleniyor.

415 MİLYON LİRALIK YATIRIM

Ayder Projesi kapsamında, kaplıca bölgesi olarak bilinen mevcut termal otel ve çevresindeki yapılar yıkılıp yerine toplam yatırım maliyeti 415 milyon lira olan, kongre turizminin de yapılabileceği yeni termal otel, konaklama birimleri, bin 800 araçlık yeraltı otoparkı ile ‘seyir terası’ yapılacak. Ayder’in doğal dokusuna uygun olarak inşa edilecek termal otelin 72 odası, 4 adet süit oda ve 4 adet işyeri olacak. Ayrıca 5 bloktan oluşan 52 adet konaklama birimi inşa edilecek. Kaçak yapıların tümü yıkılıp, konaklama birimleri belli bir alanda toplanacak.

İŞTE YENİ AYDER PROJESİ

SEYİR TERASI

TERMAL OTEL

YERALTI OTOPARKI