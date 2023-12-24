Ayça’yı koli bandıyla boğup kaçtılar

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KKTC’de infiale yol açan cinayet önceki gece başkent Lefkoşa’nın tarihi Surlariçi semtinde meydana geldi. Komşu esnafın işyerinin ışıklarının açık kalmasından şüphelenerek çağırdığı polis, genç kadının cansız bedenini elleri ve ağzı koli bandıyla bağlı bir halde buldu. İlk tespitlere göre, Ayça Alav (45) ağzını kapatan koli bandından nefes alamayarak boğuldu.

Güvenlik kameralarında Ayça Alav’ı 2 kişinin etkisiz hale getirerek bağladığı, erketeye yatan 2 kişinin de zanlıların Rum yönetimine kaçmasını sağladıklarını belirledi. Polis, gözcülük yapan Afrika kökenli F.L.W.D. (31) ve S.H.’yi (31) yakaladı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM aracılığıyla Rumlar’dan, kaçan zanlıların yakalanarak iade edilmesini istedi.