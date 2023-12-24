×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Ayça’yı koli bandıyla boğup kaçtılar

Güncelleme Tarihi:

#KKTC#Ayça Alav#Koli Bandı
Ayça’yı koli bandıyla boğup kaçtılar
Ömer BİLGE
Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2023 07:00

KKTC’de Ayça Alav yanında çalışan Afrika kökenli işçinin de dahil olduğu çete tarafından koli bandıyla boğularak öldürüldü.

Haberin Devamı

KKTC’de infiale yol açan cinayet önceki gece başkent Lefkoşa’nın tarihi Surlariçi semtinde meydana geldi. Komşu esnafın işyerinin ışıklarının açık kalmasından şüphelenerek çağırdığı polis, genç kadının cansız bedenini elleri ve ağzı koli bandıyla bağlı bir halde buldu. İlk tespitlere göre, Ayça Alav (45) ağzını kapatan koli bandından nefes alamayarak boğuldu. 

Güvenlik kameralarında Ayça Alav’ı 2 kişinin etkisiz hale getirerek bağladığı, erketeye yatan 2 kişinin de zanlıların Rum yönetimine kaçmasını sağladıklarını belirledi. Polis, gözcülük yapan Afrika kökenli F.L.W.D. (31) ve S.H.’yi (31) yakaladı. 

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM aracılığıyla Rumlar’dan, kaçan zanlıların yakalanarak iade edilmesini istedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#KKTC#Ayça Alav#Koli Bandı

BAKMADAN GEÇME!