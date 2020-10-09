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Turan YILMAZ
Haber Giriş: 09.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi... Ayasofya’yı Nâzım’la savundu

Turan Yılmaz
Turan Yılmaz
tyilmaz@hurriyet.com.tr
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Turan Yılmaz
Turan Yılmaz
tyilmaz@hurriyet.com.tr
Son dakika haberi... Ayasofya’yı Nâzım’la savundu
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TBMM’de Suriye-Irak tezkereleri görüşmelerine MHP Milletvekili Kamil Aydın’ın Nâzım Hikmet’ten okuduğu ‘Sekiz Yüz Elli Yedi’ şiiri damga vurdu.

MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, Ayasofya’nın ibadete açılmasına yönelik eleştirilere, ünlü şair Nâzım Hikmet’in dizeleriyle yanıt verdi.

Nâzım O KADAR GÜZEL SÖYLÜYOR Kİ

Aydın, Meclis Genel Kurulu’nda önceki akşam süresi bir yıl uzatılan Irak ve Suriye tezkeresinin görüşmelerinde, Ayasofya’nın ibadete açılması tartışmalarına ilişkin şöyle dedi:

“Yunanistan’la iyi geçinelim. Tamam, ama nasıl iyi geçinelim? Ayasofya için ahkâm kesen Yunanistan’a diyorum ki: Benim İstanbul’umda gayrimüslimler için 430 küsur tane ibadethane varken Atina’da bir tane cami yok yahu. Ya, şimdi bir şiir okuyacağım, Nâzım Hikmet burada o kadar güzel söylüyor ki Ayasofya’yla, İstanbul’un fethiyle ilgili, ne olur bir bakın ya. ‘Sekiz Yüz Elli Yedi’ diye bir şiiri var. Nâzım kadar olalım ya! Bizim şairimiz ya. ”

Tezkere görüşmelerinde AK Partililer ile HDP’liler arasında tartışmalar da yaşandı. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş’un, “Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşı mısınız, başka tarafın mı?” sözlerine karşılık HDP Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy, “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım; iyidir, kafidir, çok şey değil” dedi.

‘BAŞKASININ OLURSA YIKILMALI İSTANBUL’

Aydın, Nâzım Hikmet’in şu dizelerini okudu: “İslam’ın beklediği en şerefli gündür bu/Rum Konstantiniyesi oldu Türk İstanbul’u/Cihana karşı koyan bir ordunun sahibi/Hak yerine getirdi en büyük niyazını/Kıldı Ayasofya’da ikindi namazını/İşte, o günden beri Türk’ün malı İstanbul/Başkasının olursa yıkılmalı İstanbul.” Aydın’ın konuşması MHP’lilerin yanı sıra AK Partililerden de büyük alkış aldı.

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Turan Yılmaz
Turan Yılmaz
tyilmaz@hurriyet.com.tr
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