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Haber Giriş: 09.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Ayasofya’ya hediye

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Ayasofya’ya hediye
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ne hat levhası bağışladı.

Hattat Mehmet Özçay tarafından siyah zemin üzerine zerendüd tekniği ile tatbik edilen 234x350 santimetre büyüklüğündeki levhada, Al-i İmran suresinin 159 ve 160’ıncı ayetleri yer alıyor. Levha, cami içinde minbere yakın duvara yerleştirildi. Ayetlerin yanı sıra hattat ismi ve bağış tarihinin de yer aldığı levhanın en altında, “Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeniden ibadete açılması münasebetiyle Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ne vakfedilmiştir” ifadesi bulunuyor.

MACAR BAKAN BEŞTEPE’DE

Ayasofya’ya hediye

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto’yu kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.

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