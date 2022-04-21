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Ayasofya’nın kapısına 2 müfettiş

#Ayasofya#Kapı#Aşınma
Ayasofya’nın kapısına 2 müfettiş

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ayasofya Camisi’nin 1484 yıllık imparator kapısında bulunan ahşap madalyon üzerindeki aşınma ve tahribatın, ahşabın olağan sürecinden yıpranması ve ufak bir dokunma sonucu oluştuğunu açıkladı.

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Açıklamada “İmparator kapısı konservasyonu bugün (dün) itibarı ile tamamlanmış ve ihyası sağlanmıştır. Savcılık soruşturmasının yanı sıra bir idari bir teknik olmak üzere 2 müfettiş de ivedilikle görevlendirilmiştir” denildi. Ayasofya’nın 154 güvenlik kamerası, 68 güvenlik görevlisi ve turizm polisleri ile korunduğu, Ayasofya’nın camiye dönüştürüldükten sonra ziyaretçi sayısının 40-45 binleri bulduğu belirtilirken “Tahribatta bir güvenlik zafiyeti söz konusu değildir” denildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi ise Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Ayasofya’nın kapısına 2 müfettiş

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#Ayasofya#Kapı#Aşınma

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