MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAyasofya'daki resimler namaz kılınmasına engel mi? İşte Diyanet'ten gelen son açıklama
GeriGündem Ayasofya'daki resimler namaz kılınmasına engel mi? İşte Diyanet'ten gelen son açıklama
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 14.07.2020 - 11:50,Son Güncelleme:

Ayasofya'daki resimler namaz kılınmasına engel mi? İşte Diyanet'ten gelen son açıklama

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ayasofya'daki resimler namaz kılınmasına engel mi? İşte Diyanet'ten gelen son açıklama
Abone Olgoogle-news

Diyanet İşleri Başkanlığından, Ayasofya Camisi'nde bulunan resimlerin, burada kılınacak namazların sıhhatine engel teşkil etmediği bildirilerek, "Resimler, uygun yöntemlerle namaz vakitlerinde perdelenmeli ve karartılmalıdır." ifadesi kullanıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada, Ayasofya Camisi'nde bulunan resimlerin, burada kılınacak namazların sıhhatine engel teşkil etmediği bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Resimler, uygun yöntemlerle namaz vakitlerinde perdelenmeli ve karartılmalıdır. Ayasofya Camisi'nin ibadet vakitleri dışında ziyarete açık tutulmasında, dini açıdan herhangi bir engel bulunmamaktadır."

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle