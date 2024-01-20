Ayasofya’da parke tartışması

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Yüzlerce yıllık tarihe ev sahipliği yapan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restore ediliyor. Bu restorasyon ekibinde ise alanında uzman Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, Mimar Prof. Dr. Can Binan, Mimar Prof. Dr. Hasan Fırat Diker, İhsan Sarı, Mimar Prof. Dr. Mustafa Erdik, İnşaat Mühendisi Dr. Mehmet Selim Ökten, İnşaat Mühendisi Prof. Dr. Asnu Bilban Yalçın, Sanat Tarihçisi Prof. Dr. Suphi Saatçi, Mimar Prof. Dr. Ahmet Güleç ve Malzeme Uzmanı Zeynep Çakır’dan oluşan dokuz kişi yer alıyor.

TARİHİ MERDİVENLER KORUMA ALTINA ALINDI

Ayasofya’da restorasyonunda görüntülenen laminant parkeler ise dün sosyal medyada çok sayıda eleştiriye neden oldu. Konuyu sorduğumuz Bakanlık yetkilileri, restorasyon ekibinden aldıkları bilgilerle şunları aktardı: “Söz konusu tarihi merdivenler ve rampa, bozuk ve aşınmış olmaları nedeniyle koruma altına alındılar. Rampada bulunan eğim fazlalığı ve mermer zeminin kaygan olması nedeniyle ziyaretçi güvenliği açısından herhangi bir kazanın meydana gelmemesi için yapılan restorasyon çalışmasında sökülebilir ahşap kaplama kullanıldı.





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ZARAR VERMEMESİ İÇİN MONTAJLANMADI

Uygulama sırasında özgün bölüm olan mermer zemine zarar vermemek amacıyla üstüne ilk olarak keçe serildi. Serilen keçe üzerine restorasyon ekibi tarafından ahşap karkas sıkıştırma usulüyle yerleştirme yapıldı. Yapılan yerleştirme zemin ve duvarlara zarar vermemesi amacıyla montajlanmadı. Yerleştirmenin sabitliğini korumak adına kaydırmaz özelliğe sahip masif meşe kaplama uygulandı.”

İNSANLAR DÜŞMESİN DİYE YAPILDI

* Ayasofya restorasyonu Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zeynep Ahunbay: “Sosyal medyadaki eleştiriler gerekçesi sorulmadan yapılıyor. Ayasofya’da basamaklar aşınmıştı ve yükseklikleri farklıydı. Oraya gelecek kişilerin hareket ederken takılıp düşmemesi için, hepsi aynı yükseklikte merdiven oluşturulması adına ahşap destek yapıldı. Yani oradaki turist sirkülasyonunu kolaylaştırmak için. Her zaman kaldırılabilir. Alttaki mevcut taş mimari yerinde duruyor.”

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ASLINA YAKIN OLMALI

* Altınbaş Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi ve Sanat Tarihi Uzmanı Dr. Fırat Arapoğlu: “Bir şeyi aslına en yakın şekilde gerçekleştirmeye çalışmak temel yönelimlerden biri olmalı. Dünya müzelerinde, arkeolojik kazılarda buluntuların otellerin ya da kamusal alanların içinde kaldıklarında geniş bir pleksi camla koruma altına alındığını görüyoruz. Daha iyi teknolojiyle çözülebilirdi.”