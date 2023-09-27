Ayasofya’da kapı sorusu

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Mahkeme, kapının kültür varlığı olup olmadığının araştırılmasına karar verdi. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi adıyla 24 Temmuz 2020 tarihinde ibadete açılan Ayasofya Camisi’nin güvenlik görevlileri, 3 Temmuz 2022 günü saat 09.00 sıralarında, üst kata açılan zincirli kapının kırıldığını tespit etti. Kamera görüntüleri incelendiğinde, camiye 05.30 sıralarında gelen bir kişinin kapalı olan alana girdiği, ardından üst kata çıkarak yaklaşık 3 saat yattığı ve sonrasında camiden ayrıldığı görüldü. Yapılan suç duyurusu üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Görüntülerdeki kişinin Atıf Kasar olduğu tespit edildi.

HATIRLAMIYORUM

Atıf Kasar şüpheli olarak verdiği ifadede, “Depresyon ilacı kullanıyorum. Ayasofya Camisi’ne namaz kılmak için gittim. Namaz kıldıktan sonra da çıkışı bulamadım. Bir süre uyuya kaldım. Kapıya zarar verip vermediğimi hatırlamıyorum” dedi. Başsavcılık soruşturma sonunda ibadethane ve mezarlıklara zarar verme ile konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından 5 yıl hapis istemiyle dava açtı.

İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmada mahkeme, kırıldığı iddia edilen kapının kültür varlığı olup olmadığına dair inceleme yapılmasına ve caminin kamera kayıtlarının bilirkişi tarafından incelenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.