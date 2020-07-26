Ayasofya’da ikinci gün

Ayasofya’ya cuma namazı için giremeyenler sonrasında sabaha kadar camide kaldı. Şükür namazları kılındı, dualar edildi, Kuran-ı Kerim okundu. İkinci günün sabahında ziyaretçi akını sürdü. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın da hazır bulunduğu sabah namazını İstanbul İl Müftüsü Mehmet Emin Maşalı kıldırdı.

Ayasofya’nın ziyaretçileri öğle namazı vaktinde iyice arttı. Herkes maskeliydi ama sosyal mesafe unutuldu. Cemaat öğle namazını kılarken, ziyaretçiler saf tutan vatandaşların arkasında bekledi. Namazını kılmak isteyen kadınlara baş örtüsü ve etek dağıtıldı.

30 DAKİKALIK HİJYEN YASAĞI

Namazın ardından koronavirüs önlemi için yarım saat içeri ziyaretçi alınmadı. Dezenfeksiyondan sonra cami tekrar ziyarete açıldı.

TURİSTİK ZİYARETLERE AÇIK

Ayasofya Camisi’nin ibadet etmek için gelen Müslümanlar kadar, turizm amaçlı gelen başka dinlere mensup ziyaretçileri de vardı. Turistler bol bol fotoğraf çekti, namaz kılanları izledi. İspanyol Dea Ediha Ripol de Ayasofya’nın ziyaretçileri arasındaydı. Ripol, “Ayasofya sadece Türkiye için değil dünya için önemli bir miras” diye konuştu. Ukraynalı Elzera Ablazova ise “Bence Hristiyanlar için bir önemi kalmadı. Bizans’tan 500 yıl önce Türkler almış ve bir daha kaybetmemiş. Bence cami olması doğru karar” dedi.