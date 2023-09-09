Ayasofya Camii'nde kapsamlÄ± restorasyon baÅŸladÄ±

Haberin DevamÄ±

Ayasofya-i Kebir Cami-i Åžerifiâ€™nde dÃ¶nemin en kapsamlÄ± restorasyonuna, oluÅŸturulan Bilim Kurulu himayesinde baÅŸlandÄ±.KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ± VakÄ±flar Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ile KÃ¼ltÃ¼r VarlÄ±klarÄ± ve MÃ¼zeler Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan restorasyon Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda, Ä°dari Kurul ve Bilim Kurulu oluÅŸturuldu. Ä°dari Kurul ile Bilim Kurulu kararlarÄ± doÄŸrultusunda Ã§alÄ±ÅŸmalar titizlikle yÃ¼rÃ¼tÃ¼lÃ¼yor. Restorasyon Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n Â etap etap yapÄ±lacaÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi. Ä°kinci etap restorasyon Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÄ±rasÄ±nda, Ayasofya-i Kebir Camii ibadete ve ziyarete aÃ§Ä±k olacak.

DEPREM GÃœVENLÄ°ÄžÄ° BELÄ°RLENEREK GÃœÃ‡LENDÄ°RME Ã‡ALIÅžMALARI YAPILACAK



Caminin ikinci etap Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda, bakÄ±m ve onarÄ±mÄ±na devam edilecek. Ã‡alÄ±ÅŸmalarda, 15 asra dayanan bir mabet olan Ayasofya Kebir Camii'nin tarih iÃ§inde Ã§eÅŸitli depremlerden etkilendiÄŸi gÃ¶zÃ¶nÃ¼ne alÄ±ndÄ±. Minareler dahil bÃ¼tÃ¼n binanÄ±n statik ve depremle alakalÄ± performans analizleri uzman mÃ¼hendisler danÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±nda ortak Ã§alÄ±ÅŸÄ±larak yapÄ±lÄ±yor. Analizlerin sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re binanÄ±n minareler dahil deprem gÃ¼venliÄŸi belirlenecek ve gerekli gÃ¼Ã§lendirme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yapÄ±lacak.

Haberin DevamÄ±

Ä°LK AÅžAMADA DIÅž CEPHEDE BETON HARÃ‡ TEMÄ°ZLÄ°ÄžÄ°Â



Ayasofyaâ€™da aÅŸamalÄ± bir ÅŸekilde yÄ±llara yayÄ±larak yapÄ±lacak restorasyonlarÄ±n ilk aÅŸamasÄ±nda caminin dÄ±ÅŸ cephelerinde beton harÃ§ temizliÄŸi yapÄ±lacak. Ã‡alÄ±ÅŸmalar, kurul onaylÄ± restorasyon projeleri doÄŸrultusunda ilerleyecek . TÃ¼m beton harÃ§lar temizlendikten sonra bu cephelerde yeniden Ã¼Ã§ boyutlu taramayla belgeleme yapÄ±lmasÄ± planlanÄ±yor. Minarelerin etrafÄ±na gÃ¼venli Ã§elik platform Ã¼zeri iÅŸ iskelesi kurulduktan sonra, statik ve deprem performans analizlerinin sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re, uygulamalara baÅŸlanacak.