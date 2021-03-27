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Gündem
DHA
Haber Giriş: 27.03.2021 - 21:32 | Son Güncelleme:

Ayasofya Camii'nde Berat Kandili heyecanı

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Ayasofya Camii'nde Berat Kandili heyecanı

Ayasofya Camii'nde 87 yıl aradan sonra Berat Kandili heyecanı yaşandı. Akşam namazı sonrası camiye gelen vatandaşlar namaz kılıp dua etti.

Ayasofya Camii'ne gelen vatandaşlar koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe gözeterek akşam ezanından itibaren camiye giderek namaz kıldı, dua etti. Kur'an-ı Kerim okuyup, mevlit ve ilahiler dinleyerek kandilin manevi atmosferini yaşayan vatandaşlar Ayasofya Camii'nde kandili kutladıkları için mutlu olduklarını, kandilin tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diledi.

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