Ayakta konser dinlenmeyecek

Sağlık Bakanlığı, COVID-19 salgınına yönelik 7 yeni rehber daha yayımladı. Rehberlerden birinde açık hava konserlerine ilişkin önemli kurallar getirildi. İşte o düzenlemeler:

ONLINE BİLET SATIŞI: Biletleme işlemleri online ortamda yapılabilecek şekilde düzenlenecek. Online biletlerin konser girişlerinde teması engellemeye yönelik barkod veya karekodlu olmasına önem verilecek.

BİR METRE SOSYAL MESAFE: Katılımcı sayısı gözetilerek, yığılmaya neden olmayacak şekilde maksimum sayıda giriş ve çıkış kapısı açılacak. Konser alanı içerisinde koltuk oturma düzeni sosyal mesafe gözetilecek şekilde, kişiler arası mesafe en az bir metre olacak şekilde olacak. Birer boşluk bırakarak çapraz oturma düzeni yapılacak. Sosyal mesafe korunamayacağı için ayakta dinleyici alınmayacak, oturma düzeni oluşturulabilecek alanlarda konser düzenlenecek.

KULİSE HEDİYE ALINMAYACAK: Kulislere ziyaretçi ya da hediye kabul edilmeyecek. Kulislerde zorunlu haller dışında sanatçı ve görevlilerin maske takması sağlanacak. Kostüm, makyaj işlemleri gibi hazırlık alanlarında, işlem yapılacak kişiye bir metreden yakın temasta bulunacak kişiler maske, yüz, göz koruyucu kullanacak. Kuliste damlacık bulaşmasını arttırabileceğinden yüksek sesle konuşulmayacak. Kulislerde klima ve vantilatör kullanılmayacak. Konser süresince maskeler çıkarılmayacak. Maske takmayanlar alanın dışına çıkartılacak. İzleyicilerin sanatçıyla fotoğraf çektirmeleri yasaklanacak.

HAYVAN PAZARLIĞINA TOKALAŞMA YASAĞI

Bakanlığın rehberlerinden biri de hayvan satış noktalarıyla ilgili. Hayvan satış alanında 8 metrekareye bir kişi (müşteri ve satıcı beraber) olacak şekilde kontrollü insan girişi sağlanacak. Ateş, öksürük, burun akıntısı ve solunum sıkıntısı olanlar ve vücut sıcaklığı 38 derecenin üstünde olanlar alana alınmayacak. Kapalı alanı veya tesisi olan hayvan pazarlarında müşterilerin tesis alanlarına maskeli olarak girmeleri ve tesis içerisinde maskeli olmaları sağlanacak. Müşteri ve satıcılar arasında el teması (tokalaşma) olmayacak.