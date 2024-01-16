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Avusturya’da iltica başvurusu kabul edilmeyen Türk vatandaşı nikah masasındayken sınır dışı edildi

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#Avusturya#İltica#Sınır Dışı
Avusturya’da iltica başvurusu kabul edilmeyen Türk vatandaşı nikah masasındayken sınır dışı edildi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2024 20:33

Avusturya’da iltica başvurusu kabul edilmeyen 27 yaşındaki Türk vatandaşı Hamza, 40 yaşındaki Alman nişanlısı Gundula ile nikah masasındayken Federal Göçmenlik ve İltica Dairesi tarafından gözaltına alınarak sınır dışı edildi.

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Avusturya’nın Aşağı Avusturya eyaletinde yer alan Vösendorf kasabasında iltica başvurusu kabul edilmeyen 27 yaşındaki Türk vatandaşı Hamza ve 40 yaşındaki Alman nişanlısı Gundula’nın 13 Ocak'taki nikahı Federal Göçmenlik ve İltica Dairesi tarafından basılarak yarıda kesildi.

Henüz nikahları kıyılmayan çift, karşılarında Federal Göçmenlik ve İltica Dairesi'nden 12 yetkiliyi görünce şok oldu. Yetkililer, Hamza’yı nikah masasındayken gözaltına alarak sınır dışı edilmesine yönelik işlemleri başlatırken, Gundula ise olanlar karşısında gözyaşlarını tutamadı.
Hamza’nın nikahın ardından gözaltına alınmasını isteyen konuklar, olumsuz yanıt aldı. Gundula’nın duruma tepki göstererek evlenmeye hakkı olduğunu belirtmesi üzerine ise bir yetkili, "Doğru, ama bugün değil. Gözaltı şimdi gerçekleşecek” cevabını verdi.

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Yetkililer, Hamza’nın Avusturya’yı 10 gün önce terk etmesi gerektiğini ve bu nedenle Avusturya’da kaçak olarak bulunduğu için suç işlediğini belirtti.

Hamza’nın avukatı Gregor Klammer, nikah masasında gözaltına alınan müvekkilinin Türkiye’ye gönderileceğini ve asker kaçağı olduğunu belirtti.

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#Avusturya#İltica#Sınır Dışı

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