Avukattan utanmaz iddia

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İSTANBUL Bağcılar’da Metin Aydın’ın sevgilisinin kuzeni Pınar Damar’a (32) cinsel saldırıda bulunduktan sonra öldürdüğü iddia edilmişti. Aydın cinayeti itiraf etse de Damar’a cinsel saldırıda bulunmadığını öne sürmüştü. Pınar’ın üstünde Aydın’a ait DNA örnekleri bulunmuştu.Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da rapor üzerine Aydın’a ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıl 6 ay hapis cezası istemiyle dava açmıştı.

RAPOR: CİNSEL SALDIRI ÖLMEDEN ÖNCE OLDU

Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi, Pınar’ın ölümünden önce mi, sonra mı cinsel saldırıya uğradığı konusunda Adli Tıp Kurumu’ndan görüş istemişti. Adli Tıp’ın raporu dün görülen duruşmada mahkemeye ulaştı. Pınar’ın ölümünden önce cinsel saldırıya maruz kaldığı ortaya çıktı.

Duruşmada söz alan sanık avukatı Servet Altundağ, “Maktul, olay yerinde yaklaşık 39 saat kalmıştır. Ölümünden sonra da istismara uğrama ihtimali vardır. Bu hususun araştırılmasını ve keşif yapılmasını istiyoruz” dedi.

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Talebi reddeden mahkeme heyeti, dava dosyasını mütalaasını hazırlaması için savcıya göndererek duruşmayı erteledi.