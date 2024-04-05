Avukatlık Kanunu’ndaki staj maddesine iptal

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AYM, staj yapmayı ise Anayasaya uygun bularak, vize verdi. İptal kararı dünkü Resmî Gazete’de yayımından itibaren 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Hükümet, iptal kararı ışığında yeni düzenleme yapacak.

AYM iptal gerekçesi olarak; “kolaylık sağlama” ifadesinin açık olmaması ve Adalet Bakanlığı’na bu bakanlık dışındaki birimlerde çalışanlarla ilgili de yönetmelik çıkarma yetkisinin verilmesini gösterdi. İptal kararı geriye yürümeyeceği için daha önce avukatlık stajı yapan memurları etkilemeyecek. Ancak hükümet iptal gerekçesi ışığında yasa ile bu konularda düzenleme yapacak.