Avukatlar tam kapanmadan ve sokağa çıkma yasağından muaf mı?

Tam kapanma genelgesinde avukatlar ile ilgili yer alan bilgilere göre;

"Zorunlu müdafi/vekil, duruşma, ifade gibi yargısal görevlerin icrasıyla sınırlı kalmak kaydıyla avukatlar,"



"Dava ve icra takiplerine ilişkin yapılacak zorunlu iş ve işlemler için adliyelere gitmesi gereken taraf veya vekilleri (avukat) ile mezat salonlarına gidecek ilgililer," sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak.

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