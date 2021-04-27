Avukatlar tam kapanmadan ve sokağa çıkma yasağından muaf mı?
Avukatlar tam kapanmada yasaktan muaf mı sorusu pek çok kişinin merakla araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Davaları bulunan avukatların merakla sorguladığı avukatlar sokağa çıkma yasağından muaf mı sorusu, İçişleri Bakanlığı tarafından yanıtlandı. Peki, avukatlar tam kapanmadan muaf olacak mı? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
Tam kapanma genelgesinde avukatlar ile ilgili yer alan bilgilere göre;
"Zorunlu müdafi/vekil, duruşma, ifade gibi yargısal görevlerin icrasıyla sınırlı kalmak kaydıyla avukatlar,"
"Dava ve icra takiplerine ilişkin yapılacak zorunlu iş ve işlemler için adliyelere gitmesi gereken taraf veya vekilleri (avukat) ile mezat salonlarına gidecek ilgililer," sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak.
Kripto Para Piyasaları için Bigpara