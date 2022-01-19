'Avrupa’ya gaz Türkiyesiz olmaz'

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UKRAYNA GÜÇLÜ ÜLKE

(Ukrayna’da çatışma ihtimali ve Rusya’nın Ukrayna’yı işgali söz konusu olursa bir NATO üyesi olarak Türkiye’nin tavrı) Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini gerçekçi bir yaklaşım olarak görmüyorum. Çünkü Ukrayna, sıradan bir ülke değil. Ukrayna güçlü bir ülke. Ayrıca Rusya’nın bu adımı atabilmesi için tüm dünyadaki durumu ve kendi durumunu gözden geçirmesi lazım. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Ukrayna’daydı. Şimdi ben de İlham Bey ile bir konuşacağım. Tabii Sayın Putin’le de bu konuları masaya yatırıp konuşmamız lazım. Çünkü bu bölgeler artık savaşı kabullenemez. Bunlar doğru da olmaz. Artık savaşı siyaset tarihinden silip atmamız lazım. ‘Ben bir yerin topraklarını işgal edeyim, alayım’ mantığıyla bu işler yürümez. İşte örneğin Ukrayna’da ne yaptı Rusya? Kırım’a çöktü. Kırım’ın işgaline karşı olduğumuzu Sayın Putin’le yaptığımız her görüşmede kendisine söylüyorum.

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TERÖRÜ DESTEKLEDİLER

Güneyimize bakıyoruz. Suriye’nin ciddi bir kısmında Amerika’nın üsleri var. Rusya’nın da üsleri var. Öbür tarafta terör örgütleri, Amerika’dan ciddi destekler alıyor. Bunları Biden’la yaptığımız görüşmelerde devamlı kendisine söyledik. Trump ile Obama ile yaptığımız görüşmelerde söyledik. Hepsine de ‘Siz terör örgütlerini destekliyorsunuz’ diye hep söyledim. Bizim güneyimizde, Suriye’nin kuzeydoğusunda terör örgütlerine binlerce TIR silah, mühimmat verdiler. Nitekim Irak’taki Koalisyon Güçleri olarak, Suriye’deki Koalisyon Güçleri olarak bu işleri yapmaya devam ediyorlar. ‘Çekildik, çekiliyoruz. Biz burada terör örgütlerine destek vermiyoruz’ diyorlar. Doğru konuşmuyorlar tabii. Aynı şekilde Rusya çekilmiyor. Şu anda Rusya, Suriye’ye desteği çekmiş olsa Esed’in ayakta duracak hali yok. Esed, şu anda Rusya’dan aldığı destekle ayakta duruyor. Malum İran’ın desteği var.

MALİYET HESABI TUTMADI

(ABD’nin, Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’de İsrail ve Kıbrıs Rum Kesimi’yle birlikte planladığı boru hattı projesinden desteğini çekmesi) Bu proje esasında olacak bir iş değil. Bunun bütün analizlerini yaptılar, baktılar ki bu işin pozitif olabilecek bir yanı yok. Yani maliyet hesapları tutmuyor. Amerika bütün adımını zaten kapital üzerinde yürüten bir ülke. Bunun maliyet analizleri tutmadığı için de ‘Bu olacak bir iş değil’ diyerek desteğini çekti. Zaten burada hep konuşulan nedir? Bu iş, Türkiyesiz olmaz. Çünkü eğer buradan Avrupa’ya gaz gidecekse bu ancak Türkiye üzerinden olur.

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ŞARTLAR KONUŞULUR

Berat Bey, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu dönemde bile İsrailli muhatabı, o zaman o teklifle gelmişti. İş bir yere doğru da gidiyordu. Belki biz o zaman İsrail’le o işi bağlayabilirdik. Peki şimdi bağlama umudu yok mu? Şartlar oturup konuşulur. Çünkü bu işin menfaat analizleri çok önemli. Belli bir yere de geldik. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüşmelerimiz oluyor. İsrail Başbakanı Bennett daha değişik düzeyde haberler gönderiyor. Geçenlerde İslam Ülkeleri Hahamlar İttifakı üyelerini kabul ettim, onlarla görüşmelerimiz oldu. Eğer biz siyaset yapacaksak, siyaset kavga dövüşle olmaz.

GEMİLERİ BOŞUNA MI ALDIK?

Bizim Doğu Akdeniz’deki yaklaşımımız malum. Libya ile yaptığımız anlaşmayla birlikte işi biz resmi bir metne oturttuk. Bu resmi metin üzerinden de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bir taraftan dört tane sondaj gemisi, iki tane sismik araştırma gemisi aldık. Bunları biz boşuna mı aldık? Bunlar Karadeniz’de de çalışacak, Akdeniz’de de çalışacak. En güçlü altyapıya biz sahip olacağız. Onun için de Amerika’nın olayı, tamamen ekonomik analizdir. Bu analizler neticesinde gördüler ki buradan bir şey çıkmaz.

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MUHALEFETE: YAPTIKLARINI MİLLETİMİZ GÖRÜYOR

(Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne 5 bine yakın CHP ve İYİ Partili alındığı iddiası) Bu ülkede kadrolaşmanın kitabını CHP yazmıştır. Bunların yönettiği belediyelerde de hep aynı şeyi görürsün. Bu yaptıklarını milletimiz görüyor. Bize bu noktada çamur atamazlar. Bunların kadrolaşma yanında beceriksizliklerine de milletimiz hep şahit oldu. Bu adam bir SSK’yı yönetemedi. Şu anda gelmiş ülkenin yönetimine talip oluyor. Bozuk zemberek gibi dönüyor dönüyor aynı yalanı söylüyor. Burada hakikaten bir istiklal mücadelesini vermemiz lazım. 2023 bu ülkenin adeta istiklal mücadelesinin verileceği yıl olacaktır.

SEÇİM BARAJI YÜZDE 7

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(Siyasi Partiler ve Seçim Kanunu’nda değişiklik Meclis’e ne zaman gelir?) Artık kronolojide gelme süreci başladı. Biliyorsunuz, bizden Hayati Bey’in (Hayati Yazıcı) başkanlığında bir ekip, Milliyetçi Hareket Partisi’nden Feti Bey’in (Feti Yıldız) başkanlığında bir ekip çalıştı. Bunun yanında Büyük Birlik Partisi kendi teklifini arkadaşlarımıza göndermişti. Ben, Hayati Bey’in Feti Bey’lerle yaptığı çalışmanın taslak metnini aldım. Bu taslak metni, Devlet Bey’le de paylaştım. Devlet Bey de gerçekten bir nezaket göstermek suretiyle ‘Bu çalışma bizim için geçerlidir’ dedi. Orada bizim yaklaşımımız barajın yüzde 7 olması yönünde. Onun dışında dar bölge, daraltılmış bölge vesaire bu tür şeylere girmiyoruz.

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HDP’Lİ VEKİL... "TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

(HDP Milletvekili Semra Güzel’in teröristle fotoğrafları) Bizim şu anda Cumhur İttifakı olarak tavrımız belli. Sözde milletvekili bu kadınla alakalı ben açıklamamı yaptım. Devlet Bey de aynı şekilde yaptı. İYİ Parti de bununla ilgili galiba ‘Gelirse bizim kanaatimiz budur’ dedi. Böyle bir sözde milletvekilinin parlamentomuzda olması bizim için kara lekedir. Dokunulmazlığının süratle kaldırılması gerekiyor. Dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra yargı yolu açılmış oluyor. Biz bu konunun özellikle takipçisi olacağız. Bunların dışında da şu anda hazır olan yaklaşık 15 fezleke var. Bunların da takibinde olacağız. Dokunulmazlıklarının kaldırılmasının ve yargı yolunun açılmasının takipçisi olacağız.

KUR, FAİZ, ENFLASYON DÜŞECEK

(Kur korumalı mevduatta gelinen nokta ve enflasyon) Öncelikle kur korumalı mevduata vatandaşlarımızın teveccühü bizleri memnun ediyor. Döviz kurlarındaki oynaklığın azalmasından ve istikrarın devamından gayet memnunuz. Finansal piyasalardaki istikrarın devamına ve TL’ye olan ilginin artmasına yönelik ilave çalışmalarımız sürüyor. Diğer taraftan biliyorsunuz benim bir iddiam var: ‘Faiz sebep, enflasyon neticedir.’ Nitekim de neticesi, kendini gösteriyor. Enflasyon düşüşe girmiştir, girecektir. Bu bir defa kesin. 20 Aralık burada bir dönüm noktası oldu. Enflasyonun gerilemesini beklemek, milletimin hakkıdır, bizim de hedefimizdir ve bunu zaten başaracağız. Ama faizde de artık düşüşler başladı. Bir ara biliyorsunuz 12’ye falan geldi, hatta daha aşağıya da geldi. Sonra tekrar bir çıkış yaşandı. Fakat bunu da aşağıya çekeceğiz. Yavaş yavaş, kademeli bir şekilde, aceleci olmadan kur da düşecek, faiz de aynı şekilde düşecek ve 2022 bizim en parlak yılımız olacak inşallah. 2023’e de zaten böyle gireceğiz.”