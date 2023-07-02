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Avrupa'dan gelen gurbetçiler, Kapıkule'de yoğunluk oluşturdu

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#Kapıkule Sınır Kapısı#Gurbetçi#Edirne
Avrupadan gelen gurbetçiler, Kapıkulede yoğunluk oluşturdu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2023 15:20

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden yaz tatillerini ana vatanda geçirmek için yola çıkan gurbetçilerin Kapıkule Sınır Kapısı'ndan ülkeye girişleri sürüyor. Kapıkule'de zaman zaman yoğunluk oluşturan gurbetçiler, ana vatana ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor.

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Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan, yaz tatillerini aileleriyle birlikte memleketlerine geçirmek için kara yolunu kullanan gurbetçilerin ülkeye girişleri sürüyor. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan ülkeye memleket hasreti ile giriş yapan gurbetçiler, ana vatanlarına gelmenin mutluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Gurbetçilerin zaman zaman yoğunluk oluşturması nedeniyle Kapıkule'de önlemler alındı. Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yoğunluğu önlemek için peron sayısının 10'dan 12'ye çıkarıp, personel sayısını da artırdı.

Avrupadan gelen gurbetçiler, Kapıkulede yoğunluk oluşturdu

Almanya'dan gelen Adnan Erdoğan, Kapıkule Sınır Kapısı'nda Türk bayrağı açarak ana vatana gelmenin sevincini yaşadı. Erdoğan, "Yolculuğumuz çok şükür çok güzel geçti. 1,5 saat Bulgaristan'da, 2,5 saat Sırbistan'da bekledik. Allah'a şükür Kapıkule'ye geldik hiçbir sıkıntı yaşamadık. Vatan gibisi yok. Ben Almanya'da doğdum büyüdüm. Senede en az 5 kez Türkiye'ye geliyorum. Ne mutlu Türküm diyene" dedi.

Avrupadan gelen gurbetçiler, Kapıkulede yoğunluk oluşturdu

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Çocuklarıyla birlikte Almanya'dan gelen Mustafa Akın, "Memleketimize gezmeye geldik. Türkiye'miz gibi bir yer aramakla bulunmaz. Hiçbir devlet bizim ülkemiz gibi değil. Vatanıma geldiğimde sevinçten havalara uçuyorum. Geldiğim zaman gitmek istemiyorum. Ama çocuklarımız orada mecburen onların yanında olmak için geri dönüyoruz" diye konuştu.

Avusturya'dan yıllık iznini geçirmek için gelen Fikret Duman, "Memlekete geldikten sonra insanda yorgunluk da, üzüntüde her şey bitiyor. Kendi vatanımız gibi hiçbir yer yok" ifadelerini kullandı.

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#Kapıkule Sınır Kapısı#Gurbetçi#Edirne

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