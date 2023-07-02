Avrupa'dan gelen gurbetçiler, Kapıkule'de yoğunluk oluşturdu

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Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan, yaz tatillerini aileleriyle birlikte memleketlerine geçirmek için kara yolunu kullanan gurbetçilerin ülkeye girişleri sürüyor. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan ülkeye memleket hasreti ile giriş yapan gurbetçiler, ana vatanlarına gelmenin mutluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Gurbetçilerin zaman zaman yoğunluk oluşturması nedeniyle Kapıkule'de önlemler alındı. Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yoğunluğu önlemek için peron sayısının 10'dan 12'ye çıkarıp, personel sayısını da artırdı.

Almanya'dan gelen Adnan Erdoğan, Kapıkule Sınır Kapısı'nda Türk bayrağı açarak ana vatana gelmenin sevincini yaşadı. Erdoğan, "Yolculuğumuz çok şükür çok güzel geçti. 1,5 saat Bulgaristan'da, 2,5 saat Sırbistan'da bekledik. Allah'a şükür Kapıkule'ye geldik hiçbir sıkıntı yaşamadık. Vatan gibisi yok. Ben Almanya'da doğdum büyüdüm. Senede en az 5 kez Türkiye'ye geliyorum. Ne mutlu Türküm diyene" dedi.

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Çocuklarıyla birlikte Almanya'dan gelen Mustafa Akın, "Memleketimize gezmeye geldik. Türkiye'miz gibi bir yer aramakla bulunmaz. Hiçbir devlet bizim ülkemiz gibi değil. Vatanıma geldiğimde sevinçten havalara uçuyorum. Geldiğim zaman gitmek istemiyorum. Ama çocuklarımız orada mecburen onların yanında olmak için geri dönüyoruz" diye konuştu.

Avusturya'dan yıllık iznini geçirmek için gelen Fikret Duman, "Memlekete geldikten sonra insanda yorgunluk da, üzüntüde her şey bitiyor. Kendi vatanımız gibi hiçbir yer yok" ifadelerini kullandı.