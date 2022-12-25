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Avrupa yolunda feci ölüm

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#Sırbistan#Hasan Hüseyin Karadağ#ORMAN
Avrupa yolunda feci ölüm
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2022 07:00

Ailesinin yaklaşık 1 aydır haber alamadığı Hasan Hüseyin Karadağ’ın yasadışı yollarla Avrupa’ya gitmeye çalışırken Sırbistan’daki bir ormanda donarak hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

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Gaziantep’te erkek kuaförü olarak çalışan Hasan Hüseyin Karadağ (28), nişanlısından ayrılınca Avrupa’ya gitmek istedi. Tanıştığı bir insan kaçakçısıyla ücret karşılığında anlaşarak 20 Kasım günü yasadışı yollarla Gaziantep’ten Sırbistan’a gitti. 23 Kasım günü ailesi ile konuşan Karadağ’dan bir daha haber alınamadı. 25 gün boyunca ailesinin ulaşmaya çalıştığı Karadağ, Avrupa sınırındaki bir ormanda donarak ölmüş halde bulundu. Karadağ’ın cenazesi, önceki akşam saatlerinde Gaziantep’e getirildi.

‘EN AĞIR CEZAYI ALSINLAR’

Hasan’ın annesi Ayşe Karadağ, “Kaçakçılar oğlumu ölüme terk etti. Ben onlardan şikâyetçiyim. En ağır cezayı çeksinler” dedi. Hasan’ın babası Fadıl Karadağ ise “Oğlum Sırbistan’da otele geçtiğinde bizimle görüştü ve iyi olduğunu, sabah erken yola çıkacaklarını ve telefonunu kapatacağını söyledi. Ondan sonra bir daha haber alamadık. Organizatörler bize ‘Yakalanmışlar, şu an cezaevindeler, pasaportları olmadığı için telefonlarını ellerinden almışlar’ dedi. Ne zaman sorsak çeşitli bahanelerle bizi oyaladılar. Daha sonra konsolosluk bizi aradı. Canımızdan can gitti” diye konuştu. 

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#Sırbistan#Hasan Hüseyin Karadağ#ORMAN

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